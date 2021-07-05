Источник материала: UDF



Анжелика Агурбаш в эфире Еврорадио​

"Я уже ничего не боюсь, — говорит певица. — Я поддерживала братьев и сестёр-белорусов весь этот год, как могла".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Певица Агурбаш, выдачи которой требует Минск, не обращалась к Путину Агурбаш подчеркнула: нужно остановить репрессивную машину в Беларуси.

Об этом она заявила в эфире. Агурбаш возмутилась, что некоторые СМИ сообщили о её обращении к Путину. "Но если будет возможность, обращусь, — говорит певица. — Попрошу помощи для всего белорусского народа".имеет российский паспорт. О том, что в отношении неё возбудили в Беларуси уголовное дело, она узнала несколько недель назад, но не оглашала это до прошлой пятницы.Агурбаш подчеркнула: нужно остановить репрессивную машину в Беларуси.О том, что в отношении живущей в Москве белорусской певицы Анжелики Агурбаш в Беларуси возбудили уголовное дело по двум статьям ("Разжигание вражды или розни" и "Оскорбление президента") стало известно 2 июля из её видеообращения. 5 июля Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что направила просьбу в Генпрокуратуру России о выдаче её для привлечения к уголовной ответственности.Агурбаш после событий августа 2020 года поддержала мирные протесты в Беларуси, она участвовала в акциях у белорусского посольства в Москве.