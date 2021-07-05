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«Из берегов вышла, Рома! Машина плывёт». Вот что очевидцы говорят о том, что происходит в Сочи
Источник материала: СТВ
Новости России. На Сочи обрушились сильнейшие дожди, что спровоцировало масштабные наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Улицы превратились в бурлящие реки, потоки воды сносят все на своем пути. Специалисты подсчитывают ущерб от непогоды. Власти Кубани поручили подготовиться к эвакуации людей из подтопленных районов.
Кудепста из берегов вышла, Рома! Машина плывет.
Все, Хосту тоже затопило. Главное, чтобы я теперь здесь не утонул.
Вой сирен, затопленные улицы и уплывшие машины: знаменитый российский курорт уходит под воду. Сильнейшие дожди в Сочи привели к разливу практически всех рек. Шокирующие кадры публикуют местные жители. Улицы города сейчас похожи на каналы Венеции, только вместо спокойной воды – мощный поток, сносящий все на своем пути. Плывет абсолютно все: автомобили, мусорные баки и дорожные знаки.
В некоторых районах вода поднялась выше подоконников первых этажей, затоплены подвалы и парковки. Люди передвигаются вплавь. Чуть более чем за день выпало около месячной нормы осадков.
Все рушится, речка выходит. Сорвало, три катамарана унесло, газовую трубу пробило.
Машины позастревали. Куда на работу идти, я не знаю.
Экстремальная погода накрыла Сочи еще 4 июля. Над сушей пронеслось несколько смерчей, сильнейший ветер вырвал с корнем десятки деревьев. Без электричества остались жители семи населенных пунктов. В Адлерском районе в результате падения дерева погиб человек, еще двое получили травмы. По словам очевидцев, мужчина шел домой из магазина. Буквально несколько секунд, и его жизнь оборвалась.
Там даже не пытаются реанимацию делать никакую, нет, просто положили. Накрыли этим. Там, по-моему, труп. И еще кого-то достают, смотрите. Слушайте, там не один человек. Дерево упало, бабуль.
Под ударом непогоды оказалась и авиация. В аэропорту Сочи не смогли приземлиться четыре самолета. Набережные города превратились в свалку: в море сносит лодки, автомобили, обломки деревьев и огромное количество мусора.
Смотри, что творится, а? Ой, боже мой.
Поход на пляжи под запретом. Жителей и туристов готовят к возможной эвакуации: людей призывают подготовить документы и вещи первой необходимости. Свои дома уже покинули 250 жителей поселка Кепша.
Экономический ущерб от стихии еще предстоит установить специалистам. Однако уже очевидно: убытки колоссальные. В ликвидации последствий непогоды задействованы более 280 человек, а также свыше 70 единиц спецтехники. В городе практически беспрерывно работают сирены, в пострадавших районах дежурят спасатели.
Алексей Соколов, заместитель главы Сочи:
По последним данным, циклон из Сочи смещается в сторону Туапсе. Дождь в некоторых районах ослаб. Однако ситуация рискует вновь стать критической: синоптики прогнозируют повторный подъем уровня воды в реках. Городские службы работают в усиленном режиме. Люди надеются, что большая вода уйдет и жизнь вернется в привычное русло.
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Новости России. На Сочи обрушились сильнейшие дожди, что спровоцировало масштабные наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Улицы превратились в...
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