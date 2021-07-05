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Усов: «Дерево авторитаризма» нужно время от времени поливать кровью героев»
05.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог Павел Усов и политик Павел Латушко — о «покушении» на ведущего СТВ.
Иллюстрация: Петр Саруханов, «Новая газета»
Усов: «Режим в Беларуси, удерживая страну насилием, столкнулся с проблемой идеологического дефицита и социального доверия»
— Система пытается запустить процесс внутренней идеологической перезагрузки, —
С другой стороны, для вновь создающейся реальности, «государственного обновления» и «восстановления», в условиях «гибридной войны» с обществом и Западом, необходимы свои жертвы и герои. Прежде всего герои, которые готовы умереть и умирают за «свободу и новое государство».
Герои этой системе также нужны, чтобы создать свой пантеон, которому можно поклоняться, благодаря чему на какое-то время можно цементировать страждущую и молящуюся на Лукашенко публику.
Свой пантеон также необходим, чтобы идеологически затушевать тех, кто погиб в результате противостояния режиму в 2020-2021 году. Ведь как же так, они умирают за свободу и за свой флаг, а среди нас нет никого, кто бы ценой своей жизни защищал «государство».
Политолог проводит аналогии с ЛНР и ДНР, которые благодаря российской пропаганде «создавали» образы невинных жертв «бандеровцев» — так называемый распятый мальчик.
— Режим в Беларуси, удерживая страну насилием, столкнулся с проблемой идеологического дефицита и социального доверия. Пропагандистские выкрики, раскрытые виртуальные заговоры, покушения — слишком виртуальны, чтобы решить проблему долгосрочного правления и политической стабильности. Нужны настоящие герои, павшие, защищая «новое государство» от врагов.
Без реальных жертв, все проклятия и восклицания Лукашенко идеологически работают против системы, подрывают доверие и показывают тирана совершенно обезумевшим. Спекуляция на павших прошедшей войны не продуцирует должной энергии и импульсов. Ведь те, кто погибал 80 лет, делали это не ради «государства Лукашенко».
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— …Одной из причин «виртуализации жертвы», является то, что реальное убийство Азаренко распугало бы всех пропагандистов и идеологов, работающих на режим. Они ведь Лукашенко за веру служат и становится следующей сакральной жертвой не очень-то и хотят.
Однако, это совершенно не означает, что власти в перспективе не вернутся к более реалистичным постановкам, чем «погреб в Гомеле» и «спящие ячейки». Лукашенко, на излете своего существования стремится к тому, чтобы ему верили, чтобы верили в него.
Поэтому «героическое» продолжение просто необходимо, если диктатор и его окружение надеются придать своей новой идеологической и политической конструкции содержание и смысл на долгосрочную перспективу. «Дерево авторитаризма» нужно время от времени поливать кровью героев.
Латушко: «То, что происходит сейчас в Беларуси, вызывает и смех, и слезы»
Павел Латушко
— …То, что происходит сейчас в Беларуси, вызывает и смех, и слезы, и огромное сожаление, — отметил в интервью
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Политолог Павел Усов и политик Павел Латушко — о «покушении» на ведущего СТВ.
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