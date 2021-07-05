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Усов: «Дерево авторитаризма» нужно время от времени поливать кровью героев»

05.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог Павел Усов и политик Павел Латушко — о «покушении» на ведущего СТВ.

Усов: «Дерево авторитаризма» нужно время от времени поливать кровью героев»

Иллюстрация: Петр Саруханов, «Новая газета»

Усов: «Режим в Беларуси, удерживая страну насилием, столкнулся с проблемой идеологического дефицита и социального доверия»

— Система пытается запустить процесс внутренней идеологической перезагрузки, — пишет Павел Усов. — С одной стороны, власть создает «реальность» войны, глубинного противостояния, агрессии и террористических угроз, чтобы сплотить определенную часть социума и найти дополнительную общественную поддержку и ресурсы.

С другой стороны, для вновь создающейся реальности, «государственного обновления» и «восстановления», в условиях «гибридной войны» с обществом и Западом, необходимы свои жертвы и герои. Прежде всего герои, которые готовы умереть и умирают за «свободу и новое государство».

Герои этой системе также нужны, чтобы создать свой пантеон, которому можно поклоняться, благодаря чему на какое-то время можно цементировать страждущую и молящуюся на Лукашенко публику.

Свой пантеон также необходим, чтобы идеологически затушевать тех, кто погиб в результате противостояния режиму в 2020-2021 году. Ведь как же так, они умирают за свободу и за свой флаг, а среди нас нет никого, кто бы ценой своей жизни защищал «государство».

Политолог проводит аналогии с ЛНР и ДНР, которые благодаря российской пропаганде «создавали» образы невинных жертв «бандеровцев» — так называемый распятый мальчик. 

— Режим в Беларуси, удерживая страну насилием, столкнулся с проблемой идеологического дефицита и социального доверия. Пропагандистские выкрики, раскрытые виртуальные заговоры, покушения — слишком виртуальны, чтобы решить проблему долгосрочного правления и политической стабильности. Нужны настоящие герои, павшие, защищая «новое государство» от врагов.

Без реальных жертв, все проклятия и восклицания Лукашенко идеологически работают против системы, подрывают доверие и показывают тирана совершенно обезумевшим. Спекуляция на павших прошедшей войны не продуцирует должной энергии и импульсов. Ведь те, кто погибал 80 лет, делали это не ради «государства Лукашенко».

Прочитав весь монолог правителя об Азаренке, Павел Усов пришел к выводу, что по первоначальному замыслу его должны были «убить «боевики-террористы».

— …Одной из причин «виртуализации жертвы», является то, что реальное убийство Азаренко распугало бы всех пропагандистов и идеологов, работающих на режим. Они ведь Лукашенко за веру служат и становится следующей сакральной жертвой не очень-то и хотят.

Однако, это совершенно не означает, что власти в перспективе не вернутся к более реалистичным постановкам, чем «погреб в Гомеле» и «спящие ячейки». Лукашенко, на излете своего существования стремится к тому, чтобы ему верили, чтобы верили в него.

Поэтому «героическое» продолжение просто необходимо, если диктатор и его окружение надеются придать своей новой идеологической и политической конструкции содержание и смысл на долгосрочную перспективу. «Дерево авторитаризма» нужно время от времени поливать кровью героев.

Латушко: «То, что происходит сейчас в Беларуси, вызывает и смех, и слезы»

Действительно, очень интересный подход у белорусских террористов: отрезать язык Азаренку, поджечь машины с лесом и потом еще подорвать вышку связи, которая управляет Атлантическим флотом Российской Федерации. Вам не кажется это все смешным? Это все анекдотично.

Павел Латушко

— …То, что происходит сейчас в Беларуси, вызывает и смех, и слезы, и огромное сожаление, — отметил в интервью Настоящему времени Павел Латушко.

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Теги: Гомель
 
 
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Политолог Павел Усов и политик Павел Латушко — о «покушении» на ведущего СТВ.
 
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