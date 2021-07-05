Источник материала: Смартпресс

Католический священник Вячеслав Барок уехал из Беларуси, сообщает “Наша ніва” со ссылкой на телеграмм-канал “Хрысціянская візія”.

Сказано, что это отъезд вынужденный - после очередных вызовов священника в Россонский РОВД 1 и 4 июля в связи с новым административным делом.

Католический священник Вячеслав Барок - настоятель прихода в Россонах, он известен тем, что ведет свой youtube-блог, в котором часто критикует власть.

В декабре 2020 года Барок уже отбыл наказание 10 суток за "перепост" публикации Владимира Цеслера.