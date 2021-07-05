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Католический священник Вячеслав Барок уехал из Беларуси

05.07.2021 21:25 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Католический священник Вячеслав Барок уехал из Беларуси, сообщает “Наша ніва” со ссылкой на телеграмм-канал “Хрысціянская візія”. 

Сказано, что это отъезд вынужденный - после очередных вызовов священника в Россонский РОВД 1 и 4 июля в связи с новым административным делом. 

Католический священник Вячеслав Барок - настоятель прихода в Россонах, он известен тем, что ведет свой youtube-блог, в котором часто критикует власть. 

В декабре 2020 года Барок уже отбыл наказание 10 суток за "перепост" публикации Владимира Цеслера.   



 
 
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Католический священник Вячеслав Барок уехал из Беларуси, сообщает “Наша ніва” со ссылкой на телеграмм-канал “Хрысціянская візія”.  Сказано, что...
 
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