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Католический священник Вячеслав Барок уехал из Беларуси
05.07.2021 21:25 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Католический священник Вячеслав Барок уехал из Беларуси,
Сказано, что это отъезд вынужденный - после очередных вызовов священника в Россонский РОВД 1 и 4 июля в связи с новым административным делом.
Католический священник Вячеслав Барок - настоятель прихода в Россонах, он известен тем, что ведет свой youtube-блог, в котором часто критикует власть.
В декабре 2020 года Барок уже отбыл наказание 10 суток за "перепост" публикации Владимира Цеслера.
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Католический священник Вячеслав Барок уехал из Беларуси, сообщает “Наша ніва” со ссылкой на телеграмм-канал “Хрысціянская візія”. Сказано, что...
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