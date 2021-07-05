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Ксёндз Вячеслав Борок уехал из Беларуси

05.07.2021 21:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ксёндз Вячеслав Борок уехал из Беларуси
Ксёндз Вячеслав Борок / Еврорадио​
Ксёндз Вячеслав Борок уехал из Беларуси, сообщает телеграм-канал @christianvision.

В отношении ксендза-настоятеля Россонского костёла возбудили очередное административное дело и начали в начале июля вызывать в милицию, пытались провести осмотр по месту жительства. После этого Борок решил временно покинуть страну. Во вторник он собирается рассказать о ситуации на своём YouTube-канале.

В декабре 2020 года Вячеслав Борок отбыл 10 суток административного ареста за размещённую в Facebook работу художника Владимира Цеслера "Стоп лукашизм!". В этом году следователи проверяли его канал на YouTube, аккаунты в Фейсбуке и Instagram. Искали "экстремизм".
 
 
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В отношении ксендза-настоятеля Россонского костёла возбудили очередное административное дело.
 
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