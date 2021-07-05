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Египет – пирамиды и Красное море. А какие фишки есть у белорусского агротуризма?

05.07.2021 21:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».

Египет – пирамиды и Красное море. А какие фишки есть у белорусского агротуризма?

Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:
Мы все-таки на потребителя ориентируемся. Давайте наши тракторы вспомним. Мы не берем эту часть, но это сервис индивидуальный.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Вы рассказывали долго не о потребителе, не о белорусском туристе – что его тянет, какая у него внутренняя потребность. Вы рассказывали, что предлагают усадьбы.

Валерия Клицунова:
Они же не просто так предлагают. Мы придумываем для них продукт. Стив Джобс, когда придумал Apple, – ни один человек об этом не мечтал. Он хотел, чтобы они помечтали. И мы сделали так же.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Назовите мне три основных фишки белорусского агротуризма.

Валерия Клицунова:
С первой начнем – это человечность, душа. Второе – еда. Если вы едете в деревенскую усадьбу, где все со своего участка, где готовится в печи да еще по рецепту бабушки… Третье – природа и та среда, в которую мы хотим попасть. Мы же живем в городах.

Кирилл Казаков:
А вот теперь смотрите. Я, может быть, плохо разбираюсь в маркетинге, но когда мне говорят «Египет», я представляю пирамиды и Красное море. Когда мне говорят «Франция», я представляю, условно, устрицы, вино и Эйфелеву башню. Когда мне говорят «Англия» – есть Биг-Бен, когда мне говорят «Россия», я могу вспомнить Байкал, Питер и Москву. Когда мне говорят «Беларусь» – что? Никто в жизни не начнет думать: «Я хочу посмотреть на человечность, я хочу попробовать кухню». Если вы едете в Италию, вы пробуете пиццу. Если вы едете в Беларусь, вы пробуете драники. Может быть, нам не хватает маркетинга, чтобы придумать какую-то фишку, пускай она будет абсолютно банальная и глупая, но именно на нее бы ехали люди даже внутри страны. Например, регионально: в Витебске – вот это, в Бресте – вот это.

Египет – пирамиды и Красное море. А какие фишки есть у белорусского агротуризма?

Дмитрий Морозов, заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии:
На внешних рынках до этого, в принципе, работали определенные маркеры. Хорошо как бренд использовались и те же БелАЗы.

Кирилл Казаков:
Промышленный туризм.

Дмитрий Морозов:
Это хороший бренд промышленного туризма. Хорошо как элемент маркетинга и Чернобыльская зона отчуждения использовалась, особенно после выхода сериала HBO резонансного достаточно. В целом наследие советское для потребителей западных очень хорошо как бренд шло.

Алена Сырова, СТВ:
А для белорусов? Сейчас, когда мы оказались в таких условиях, что единственный вариант отдохнуть – это поехать и посмотреть свою страну?

Кирилл Казаков:
Я, условно, хочу поехать в Гольшаны, чтобы посмотреть великолепный костел. Я приехал, стал, посмотрел. Дальше что?

Дмитрий Морозов:
Возвращаемся к пункту «ради чего ехать». Информирование о конкретных событиях в этих местах, потому что тот же Telegram-канал Национального агентства по туризму хорошо информирует о потенциале отдельных регионов и что посмотреть из объектов показа. На мой взгляд, не хватает мотивации ехать именно на следующих выходных – потому что проходит Гольшанский квест, будет выступать шотландская пехота, будут делать замечательную анимационную программу. Мотивация – почему именно завтра надо туда собираться и ехать.

Если говорить об ожиданиях белорусов от Беларуси, то у нас огромное количество не было даже в ключевых объектах экскурсионных, даже в замках Мира и Несвижа, плюс отреставрированные объекты новые: Коссовский дворец, Ружаны. Та же частичная реставрация и консервация в Гольшанах – тоже мало кто об этом слышал. О том, как идут работы в Кревском замке, тоже об этом мало кто...

Кирилл Казаков:
В чем проблема? Пресса мало привлекается? Владимир Иванович прессу привлекает очень отлично, они наши давние партнеры. Я точно знаю, что этот санаторий – фишка Беларуси. Ваша фишка какая?

Египет – пирамиды и Красное море. А какие фишки есть у белорусского агротуризма?

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
Во-первых, мы единственное предприятие в стране, которое находится в Беловежской пуще. Мы являемся экологическим SPA-курортом.

Кирилл Казаков:
Вы используете саму фишку, что Беловежская пуща?

Владимир Карпечкин:
Разумеется.

Кирилл Казаков:
Потому что в Беловежской пуще, я к своему удивлению узнал, что такое количество людей, белорусов, которые прожили 40-45 лет в этой стране, и не знают, не были там.

Владимир Карпечкин:
Поэтому мы активно проводим эту работу по разъяснению, продвижению. Плюс периметр у нас уникальный, «белорусскими Мальдивами» нас еще называют за то, что вокруг находится замечательный край озер. «Красносельскстройматериалы» – предприятие, там находятся меловые карьеры.

Алена Сырова:
Мы говорим о том, что нужно держать нос по ветру, появляются новые обстоятельства. Сейчас появилась информация, что в Беларусь будут приезжать люди, в том числе и иностранцы, чтобы вакцинироваться. У них пять дней люфт. Может быть, уже придумали, обдумали, где этим людям проводить время?

Владимир Карпечкин:
Нам и до этого повезло, ведь наши предприятия находятся в безвизовой зоне, то есть мы до пандемии были очень жестко ориентированы на европейский рынок, формировали предприятия с сервисом европейского качества. Поэтому сегодня наша база готова принять любого клиента, и европейского в том числе, но по весьма доступным белорусским ценам.

Кирилл Казаков:
Дмитрий, а что «Озеры» могут предложить? Какая ваша самая главная фишка, на что вы ориентируетесь? Может, какое-то конкретное озеро, легенда, история? Или уникальная баня там стоит?

Египет – пирамиды и Красное море. А какие фишки есть у белорусского агротуризма?

Дмитрий Морозик, директор государственного природоохранного Республиканского ландшафтного заказника «Озеры»:
Нет, у нас просто уникальная природа. То, что нам осталось от последнего ледника, который проходил 10-12 тысяч лет назад по территории Беларуси, эти 16 водоемов ледникового происхождения, которые уникальны. 23 тысячи территория, покрытая лесным массивом.

Кирилл Казаков:
Я слабо могу представить человека, который увлечен исключительно тем, чтобы приехать посмотреть 16 озер. Мне кажется, что когда человек приезжает, например, на отдых в Турцию и ему продают поездку на какое-то озеро, он это вкупе воспринимает. Приезжая к вам, наверняка не только озера смотрят. Что еще могут предложить?

Дмитрий Морозик:
У нас есть несколько памятников природы местного значения, экологические тропы, где можно получить информацию. Заказник тоже не работает как санаторий, что одно направление.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго?...
 
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