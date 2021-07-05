В ООН представили доклад о правах человека в Беларуси

Источник материала: Смартпресс

Спецдокладчик по правам человека в Беларуси представила доклад по Беларуси на заседании Совета ООН по правам человека. В докладе описываются нарушения гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав белорусов в 2020-2021, сообщает незарегистрированный в стране центр “Весна”.

“Мы столкнулись с глубоким политическим кризисом во время президентских выборов. Как и в прошлых избирательных кампаниях большинство оппозиционных кандидатов были исключены из процесса, трое до сих пор находятся в тюрьме. Также около 530 человек являются политическими заключенными за свои взгляды или политическую деятельность. Это в 10 раз больше, чем во время прошлого избирательного кризиса в 2011 году”, - сказала Анаис Марин.

Спецдокладчик призывает правительство Беларуси немедленно освободить и реабилитировать всех заключенных по политических мотивам, прекратить уголовное и административное преследование по политическим причинам.