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В ООН представили доклад о правах человека в Беларуси

05.07.2021 21:55 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Спецдокладчик по правам человека в Беларуси представила доклад по Беларуси на заседании Совета ООН по правам человека. В докладе описываются нарушения гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав белорусов в 2020-2021, сообщает незарегистрированный в стране центр “Весна”. 

“Мы столкнулись с глубоким политическим кризисом во время президентских выборов. Как и в прошлых избирательных кампаниях большинство оппозиционных кандидатов были исключены из процесса, трое до сих пор находятся в тюрьме. Также около 530 человек являются политическими заключенными за свои взгляды или политическую деятельность. Это в 10 раз больше, чем во время прошлого избирательного кризиса в 2011 году”, -  сказала Анаис Марин. 

Спецдокладчик призывает правительство Беларуси немедленно освободить и реабилитировать всех заключенных по политических мотивам, прекратить уголовное и административное преследование по политическим причинам.



 
 
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Спецдокладчик по правам человека в Беларуси представила доклад по Беларуси на заседании Совета ООН по правам человека. В докладе описываются нарушения...
 
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