Науседа рассказал о «беспрецедентном» миграционном давлении

Литва испытывает беспрецедентное миграционное давление и рассчитывает на помощь институтов Евросоюза, заявил президент страны Гитанас Науседа 5 июля в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба литовского лидера.



Фото пресс-службы президента Литвы

По его мнению, «белорусский режим использует миграцию как инструмент политической манипуляции». «В этой ситуации особенно важна роль институтов Европейского союза и поддержка Литвы в регулировании потоков нелегальных мигрантов и усилении защиты внешних границ ЕС. Поэтому мы рассчитываем, что институты ЕС окажут всю необходимую поддержку не только в плане усиления охраны границы с Беларусью, но и странам, откуда идет нелегальная миграция», — заявил Науседа, передает БелаПАН .

Одновременно он подчеркнул значимость роли правительства страны, которое, по его словам, должно срочно укрепить инфраструктуру внешней границы Евросоюза, привлечь дополнительный персонал, использовать целевые средства ЕС, в том числе на предоставление убежища; задействовать силы агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex. Науседа высказался за немедленные контакты с властями Ирака и Турции по вопросу возвращения нелегальных мигрантов.

По информации пресс-службы Науседы, белорусский вопрос он намерен также обсудить 8 июля в Шяуляе с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Речь будет идти не только о нелегальной миграции, но и о Белорусской АЭС. Тема атомной станции в контексе недопустимости покупки электроэнергии оттуда поднималась и на встрече Науседы с Мишелем.

Ситуация в Беларуси будет обсуждаться на ближайшем заседании министров иностранных дел участников Люблинского треугольника (Литва—Польша—Украина), сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства. Глава МИД Дмитрий Кулеба вошел в состав делегации президента Владимира Зеленского, который 6—7 июля посетит Вильнюс, где состоится 4-я международная конференция по вопросам реформ в Украине.

В пресс-службе белорусского демократического лидера Светланы Тихановской, которая временно проживает в Литве, затруднились сообщить, состоится ли ее первая встреча с Зеленским.