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«Очень вкусные». Почему в «Ружанском» так тщательно следят за качеством драников?

05.07.2021 22:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А где самые вкусные драники?

Ирина Дубровская, директор центра туризма «На высоте»:
Давайте мы так не будем. Мы не будем обижать, все зависит от повара и его настроения.

«Очень вкусные». Почему в «Ружанском» так тщательно следят за качеством драников?

Кирилл Казаков:
У вас драники вкусные?

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
У нас драники очень вкусные. Мы вообще понимаем такую вещь, что питание в работе нашего предприятия – это 50 % успеха. Вся материально-техническая база, расположение, природа и питание – это половина успеха, поэтому мы этим процессом занимаемся постоянно. Мы постоянно его совершенствуем, изучили самый положительный опыт как за рубежом, в России, Европе, Польше, так и у нас, в Беларуси. Мы применяем сегодня комбинированный подход – всеми любимый шведский стол, его элементы, и заказное меню. Почему? Потому что мы индивидуально подстраиваемся под каждого клиента. Мы все разные, и питание конфигурируется под наши запросы.

«Очень вкусные». Почему в «Ружанском» так тщательно следят за качеством драников?

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Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго?...
 
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