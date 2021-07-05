«Очень вкусные». Почему в «Ружанском» так тщательно следят за качеством драников?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А где самые вкусные драники?

Ирина Дубровская, директор центра туризма «На высоте»:

Давайте мы так не будем. Мы не будем обижать, все зависит от повара и его настроения.





Кирилл Казаков:

У вас драники вкусные?

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:

У нас драники очень вкусные. Мы вообще понимаем такую вещь, что питание в работе нашего предприятия – это 50 % успеха. Вся материально-техническая база, расположение, природа и питание – это половина успеха, поэтому мы этим процессом занимаемся постоянно. Мы постоянно его совершенствуем, изучили самый положительный опыт как за рубежом, в России, Европе, Польше, так и у нас, в Беларуси. Мы применяем сегодня комбинированный подход – всеми любимый шведский стол, его элементы, и заказное меню. Почему? Потому что мы индивидуально подстраиваемся под каждого клиента. Мы все разные, и питание конфигурируется под наши запросы.





Читайте также:

«Я знаю, где поесть, отдохнуть, поспать». Достаточно ли пиара в соцсетях для развития туризма в Беларуси?

«Заработают и на корпоративах, и на семьях, и на детях». За каким отдыхом белорусы ездят в агроусадьбы?

Инфраструктура есть для всех. Чем белорусские туристы отличаются от западных?