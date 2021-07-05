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Могут доехать только те, у кого есть достаточно денег. Эксперты о том, как сделать отдых доступнее

05.07.2021 22:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».

Могут доехать только те, у кого есть достаточно денег. Эксперты о том, как сделать отдых доступнее

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
О каких категориях граждан мы говорим? Если брать даже европейские страны, Россию, которая сейчас реализует популяризацию своей территории, мы сейчас условно говорим про тех, кто может доехать, у которых есть достаточно денег, чтобы покушать в кафе. Мы должны понимать, что Беларусь должна быть для всех, для каждого, разных слоев, а значит должна быть такая программа, как, к примеру, в отдельных европейских странах, где есть билеты выходного дня либо семейные. Вы можете приехать в любую часть страны со своими велосипедами, разместиться и так далее. Тогда это будет повсеместно.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Что-то наподобие туристического паспорта.

Могут доехать только те, у кого есть достаточно денег. Эксперты о том, как сделать отдых доступнее

Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:
Нет, это программа, социально поддерживаемая государством. Государство должно вложить деньги, если они хотят, чтобы семьями отдыхали.

Алексей Авдонин:
Сталкиваемся с проблемой того, что проводишь экскурс по опросу «Как вы проводите лето?», а большинство сейчас как проводят лето? Либо дачи, либо деревни. У тех, кто мог себе позволить вылететь, накопить какую-то сумму или взять кредит на отдых, сейчас у них спрашиваешь, где – «Я детей отправил в деревню к бабушке» (в лучшем случае – в лагеря). «А вы сами путешествуете?» – «Нет, мы не путешествуем». – «Почему?» – «Деньги есть у нас, но мы не путешествуем».

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Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго?...
 
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