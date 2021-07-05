Ксендз Вячеслав Борок, в отношении которого начат административный процесс, уехал из Беларуси

Настоятель прихода Святого Иосафата Кунцевича в Россонах (Витебская область) ксендз Вячеслав Борок временно уехал из Беларуси, сообщает телеграм-канал «Христианской визии» — рабочей группы по делам религии Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси.





Сам священник в своем телеграм-канале пишет: «Друзья, большое спасибо за молитву и поддержку. Я в хорошем состоянии, бодр и нахожусь в командировке. Простите, что не выходил на связь. Завтра будет видео. И я отвечу, почему молчал мой телефон! И кто хотел отобрать у меня всю мою технику, чтобы вы больше не могли меня слышать и видеть... Но Бог имеет свои планы», передает БелаПАН .

В отношении Борка был начат процесс по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В видеоролике на своем ютьюб-канале священник сообщил, что 1 июля его вызвали повесткой в Россонский РОВД. В милиции ему сказали, что процесс ведет Городокский РОВД. «Якобы я недавно, несколько недель назад, был в Городке, якобы делал там фотографии, которые впоследствии разместил на страницах в социальных сетях, — заявил Борок. — Такого, конечно, в принципе не было — я не помню, когда я в последний раз был в Городке. Меня теперь хотят обвинить в том, чего я не делал. Я чисто физически не мог там быть, я же не Падре Пиа, чтобы иметь возможность быть в двух местах одновременно».

«Сказали, что это вроде бы из-за фотографии, которую я в свое время разместил в "Инстаграме". Там трое красивых детей-белорусов в красивой одежде национальных цветов, с флагом белорусским — нашим (который когда-то был государственным) бело-красно-белым, это исторический наш флаг, символ Христа. В этом снимке они увидели какую-то крамолу и сейчас проверяют», — отметил он.

После визита в Россонский РОВД священник написал в своем телеграм-канале, что ему вручили новую повестку — на 4 июля.