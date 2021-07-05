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На гала-концерт «Беларусь единая» в Минске потратили почти 347 тысяч рублей
Источник материала: Навiны
На материально-техническое обеспечение из бюджетных средств выделили почти 347 тысяч рублей, следует из данных на сайте госзакупок.
При этом закупку
На пиротехническую постановку под оригинальное музыкальное сопровождение на 3 июля в Минске
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На материально-техническое обеспечение из бюджетных средств выделили почти 347 тысяч рублей, следует из данных на сайте госзакупок.
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