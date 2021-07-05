На гала-концерт «Беларусь единая» в Минске потратили почти 347 тысяч рублей

На материально-техническое обеспечение из бюджетных средств выделили почти 347 тысяч рублей, следует из данных на сайте госзакупок.





При этом закупку провели из одного источника, так как предыдущую признали несостоявшейся. Заявку в итоге выполняла компания «Белимлайт». Подробности, на что конкретно потратили эти средства, не уточняются. Не исключено, что эта заявка покрыла не все расходы на гала-концерт.