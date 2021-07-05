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На гала-концерт «Беларусь единая» в Минске потратили почти 347 тысяч рублей

05.07.2021 22:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На материально-техническое обеспечение из бюджетных средств выделили почти 347 тысяч рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

На гала-концерт «Беларусь единая» в Минске потратили почти 347 тысяч рублей

При этом закупку провели из одного источника, так как предыдущую признали несостоявшейся. Заявку в итоге выполняла компания «Белимлайт». Подробности, на что конкретно потратили эти средства, не уточняются. Не исключено, что эта заявка покрыла не все расходы на гала-концерт. 

На пиротехническую постановку под оригинальное музыкальное сопровождение на 3 июля в Минске потратили 265 тысяч рублей. Выполняла заявку компания «Империя Огня».

 
Теги: Минск
 
 
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На материально-техническое обеспечение из бюджетных средств выделили почти 347 тысяч рублей, следует из данных на сайте госзакупок.
 
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