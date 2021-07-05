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«Мама, я хочу обратно в Ружанский санаторий». Вот что сказала девочка после поездки с мамой в Турцию

05.07.2021 22:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».

«Мама, я хочу обратно в Ружанский санаторий». Вот что сказала девочка после поездки с мамой в Турцию

Алена Сырова, СТВ:
Глава государства высказывался насчет путешествий по Беларуси. Он говорит: «Меня удручает тот факт, что у нас в Беларуси не знают Беларусь, особенно молодежь. Они хорошо ориентируются в Эмиратах, Черногории, Турции или Барселоне, а Беларуси не знают. А мест прекрасных предостаточно. Поэтому я бы попросил: все-таки не надо стремиться куда-то полететь с тремя-четырьмя пересадками». Отдыхайте дома – он об этом говорил буквально в начале июня, посещая вторую больницу. Его спросили о том, как нам добраться за рубеж. В связи с этим у меня вопрос. У нас сейчас есть возможность полететь в ту же Турцию, в любую другую страну через Россию.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Уехать в ту же Россию, где есть что посмотреть.

Алена Сырова:
Способ найти можно. Почему я как белорус должна остаться в Беларуси, предпочесть наш отдых тому, который знакомый, понятный, той же Турции? Чем мы можем заинтересовать самих себя?

«Мама, я хочу обратно в Ружанский санаторий». Вот что сказала девочка после поездки с мамой в Турцию

Ирина Дубровская, директор центра туризма «На высоте»:
Я вам отвечу словами своего ребенка. Мы отдыхали в Ружанском санатории, а через полгода поехали в Турцию. Он сказал: мама, я хочу обратно в Ружанский санаторий.

Кирилл Казаков:
Кто не отдыхал в вашем санатории?

Ирина Дубровская:
У меня ребенок закончил девять классов, и она мне недавно говорит: мам, у нас будет экзамен по Беларуси, поговори с нашим историком, чтобы какая у нас тема, туда нас и свозить. Потому что я их на выпускной свозила в Мирский замок. Я вам передаю запрос от подростков сегодня. Я с ними поехала в Мирский замок, я думала, я оттуда их не вытащу.

Дмитрий Морозов, заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии:
На шотландскую пехоту попали?

Ирина Дубровская:
Попали и на пехоту, и на квесты, и на берегу озера прекрасно покушали пиццу, они побесились, и мы вернулись. Следующий у меня уже запрос – в Несвиж, потом мы хотим в Брестскую крепость. Просто надо показывать, что у нас это есть. Может, какое-то сотрудничество между туристическими компаниями и информационных пространств.

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Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго?...
 
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