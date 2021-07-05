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Вертолет Ingenuity совершил девятый полет над поверхностью Марса

05.07.2021 22:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity успешно совершил девятый полет над поверхностью планеты. Об этом сообщает ТАСС на заявление NASA.

Продлившись 166,4 сек, этот полет Ingenuity стал самым продолжительным за время нахождения вертолета на Марсе. Аппарат переместился более чем на 600 м со скоростью 5 м/с. При этом он сделал несколько снимков, в том числе собственной тени на поверхности планеты. В NASA отметили, что это был "наиболее сложный" к настоящему моменту полет Ingenuity.

Вертолет, создание которого обошлось в $80 млн, был доставлен в кратер Езеро 18 февраля вместе с марсоходом Perseverance. NASA рассчитывает использовать Ingenuity для изучения тех районов, куда не может добраться шестиколесный ровер, а также для создания трехмерных карт поверхности планеты и решения других научных задач. Цель миссии марсохода - попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, впервые взлетел на высоту 3 м и опустился обратно 19 апреля. Его полет тогда продолжался всего 39,1 сек-0-.

 
Теги: Минск
 
 
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Вертолет, создание которого обошлось в $80 млн, был доставлен в кратер Езеро 18 февраля вместе с марсоходом Perseverance. NASA рассчитывает использовать Ingenuity для изучения...
 
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