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Днепр. О характере, богатстве и могущественной красоте великой реки
Источник материала: ОНТ
И любителей культуры, и спортсменов, и простых белорусов манит Днепр. Он был свидетелем многих исторических моментов. Река входит в четвёрку крупнейших в Европе, издревле связывая народы Беларуси, России и Украины. Есть у Днепра и свой международный день. О кормителе, главной водной артерии и могущественной красоте.
Бесконечная водная гладь Днепра (2 200 километров) пересекает 3 государства. Четверть её пути проходит по территории нашей страны. Как и любую другую мощную реку, Днепр любят за характер и богатую природу. Впрочем, обо всём по порядку.
Сергей Рыжков – рыбак со стажем в два десятка лет. Каждый выходной проводит здесь, благо, река недалеко. Да ещё какая! Лещ, окунь, карп – улов привычный, если повезет – сом, голавль, судак.
Днепр – главная водная артерия Могилёвской области с богатством в 70 видов рыб. Разнообразную фауну реки регулярно пополняют.
У Днепра богатая история. Первое упоминание – за V веков до нашей эры. Река – важная часть пути «Из варяг в греки». С 1915 по 1917 годы в Могилёве находилась ставка Николая II. К царскому столу из Днепра выуживали осетров и раков. На этих кадрах семья императора во время Крещения спускается к реке. В объектив видеокамеры попадает старинный мост. Тогда он был деревянным. Современный его вариант – с реконструкцией 2016 года – внес изюминку и отразил характер города.
Старожилы помнят и уникальные случаи – такие, как наводнение невиданных масштабов в 1942 году. Владимиру Данилову было 9 лет, чудом спасся. 4-метровая волна буквально накрыла Могилёв.
Сегодня Днепр – это украшение и одна из главных достопримечательностей Могилёва. Прямо на набережной расположился областной центр олимпийского резерва по гребным видам спорта.
Днепру люди разных национальностей посвящали картины, песни и стихи. Днепр – входит в четвёрку самых крупных рек Европы. Издревле связывая народы Беларуси, России и Украины. И в выходные эта великая во всех смыслах река праздновала свой поистине Международный день.
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И любителей культуры, и спортсменов, и простых белорусов манит Днепр. Он был свидетелем многих исторических моментов. Река входит в четвёрку крупнейших в Европе,...
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