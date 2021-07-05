Днепр. О характере, богатстве и могущественной красоте великой реки

Источник материала: ОНТ

И любителей культуры, и спортсменов, и простых белорусов манит Днепр. Он был свидетелем многих исторических моментов. Река входит в четвёрку крупнейших в Европе, издревле связывая народы Беларуси, России и Украины. Есть у Днепра и свой международный день. О кормителе, главной водной артерии и могущественной красоте.

Бесконечная водная гладь Днепра (2 200 километров) пересекает 3 государства. Четверть её пути проходит по территории нашей страны. Как и любую другую мощную реку, Днепр любят за характер и богатую природу. Впрочем, обо всём по порядку.

Сергей Рыжков – рыбак со стажем в два десятка лет. Каждый выходной проводит здесь, благо, река недалеко. Да ещё какая! Лещ, окунь, карп – улов привычный, если повезет – сом, голавль, судак.

Сергей Рыжков, рыбак: «Что-то внутри ёкает. Сердце начинает биться чаще. И хочется вернуться за такой рыбой. Это замечательно, что именно в Могилёве я родился, что есть Днепр под боком».

Днепр – главная водная артерия Могилёвской области с богатством в 70 видов рыб. Разнообразную фауну реки регулярно пополняют.

Евгений Пекарский, заместитель председателя Могилёвской областной организации Белорусского общества охотников и рыболовов: «Мы зарыбляли в 2016 и 2017 годах. Порядка 2,5 тонны. Это сом и щука. Нам посчастливилось жить на берегу такой великой реки. Надо пытаться и делать всё для того, чтобы сохранить видовое разнообразие, эту красоту и ландшафты для будущих поколений».

У Днепра богатая история. Первое упоминание – за V веков до нашей эры. Река – важная часть пути «Из варяг в греки». С 1915 по 1917 годы в Могилёве находилась ставка Николая II. К царскому столу из Днепра выуживали осетров и раков. На этих кадрах семья императора во время Крещения спускается к реке. В объектив видеокамеры попадает старинный мост. Тогда он был деревянным. Современный его вариант – с реконструкцией 2016 года – внес изюминку и отразил характер города.

Александра Буракова, заведующая отделом Могилёвского областного краеведческого музея: «И сейчас ширина моста составляет 24 метра. Также были сделаны 118 медальонов, которые украшают этот мост. На медальонах изображены гербы Могилёва. И львы, которые являются символом Могилёва».

Старожилы помнят и уникальные случаи – такие, как наводнение невиданных масштабов в 1942 году. Владимиру Данилову было 9 лет, чудом спасся. 4-метровая волна буквально накрыла Могилёв.

Владимир Данилов, житель Могилёв: «Смотрим в ту сторону – и видим вал воды. Мы застыли в ужасе. В это время подбежал мужчина. Схватил одного. Побежал, потом вернулся, схватил меня – и влетел на эту гору».

Сегодня Днепр – это украшение и одна из главных достопримечательностей Могилёва. Прямо на набережной расположился областной центр олимпийского резерва по гребным видам спорта.

Нина Лысова, инструктор-методист Могилёвского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта: «Нам очень повезло, что в Могилёве протекает одна из величайших рек не только нашей Беларуси, но и Европы. Ребята очень привязываются. С удовольствием ходят на тренировки. Особенно, когда такая хороша погода, как сегодня. Им очень нравится, они все загорелые, приобретают здоровье. И очень много могилевчан отдыхают на берегу нашей реки. Приходят смотреть соревнования».

Днепру люди разных национальностей посвящали картины, песни и стихи. Днепр – входит в четвёрку самых крупных рек Европы. Издревле связывая народы Беларуси, России и Украины. И в выходные эта великая во всех смыслах река праздновала свой поистине Международный день.

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