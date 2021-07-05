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Четыре человека погибли во время стрельбы на футбольном матче в Мексике
Источник материала: ОНТ
В Мексике в результате нападения на зрителей во время футбольной игры погибли как минимум четыре человека, еще трое были ранены. Об этом со ссылкой на El Universal
Уточняется, что стрельба произошла на стадионе в Куэрнаваке (штат Морелос). По версии правоохранителей, преступление было совершено группировкой наркоторговцев на фоне противостояния с другой бандой. Предположительно главарь одной из банд находился на стадионе. Злоумышленники прибыли на трех мотоциклах и внедорожнике. Огонь был открыт по зрителям. После этого стрелявшие скрылись.
Начато расследование произошедшего, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Фото: Pixabay
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В Мексике в результате нападения на зрителей во время футбольной игры погибли как минимум четыре человека, еще трое были ранены. Об этом со ссылкой на El Universal...
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