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Четыре человека погибли во время стрельбы на футбольном матче в Мексике

05.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Четыре человека погибли во время стрельбы на футбольном матче в Мексике

В Мексике в результате нападения на зрителей во время футбольной игры погибли как минимум четыре человека, еще трое были ранены. Об этом со ссылкой на El Universal информирует ТАСС.

Уточняется, что стрельба произошла на стадионе в Куэрнаваке (штат Морелос). По версии правоохранителей, преступление было совершено группировкой наркоторговцев на фоне противостояния с другой бандой. Предположительно главарь одной из банд находился на стадионе. Злоумышленники прибыли на трех мотоциклах и внедорожнике. Огонь был открыт по зрителям. После этого стрелявшие скрылись.

Начато расследование произошедшего, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Фото: Pixabay

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В Мексике в результате нападения на зрителей во время футбольной игры погибли как минимум четыре человека, еще трое были ранены. Об этом со ссылкой на El Universal...
 
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