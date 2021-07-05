Меньше трёх недель до Олимпиады в Токио. Рассказываем, как спортсмены готовятся к соревнованиям, а болельщики – поддерживают земляков

Источник материала: ОНТ

До летних Олимпийских игр остается меньше трех недель. Первые соревнования в Токио стартуют уже 24 июля. Беларусь по традиции тоже отобрала лучших спортсменов. Сейчас они в столице, проходят последние тренировки. Но в родных регионах за них волнуются, болеют и желают землякам только победы!

В каникулы юные гимнастки продолжают оттачивать движения. Здесь знают, вид спорта сложнейший. Чтобы добиться успеха, тренироваться нужно с малых лет, каждый день. Каждая здесь мечтает стать чемпионкой. Есть на кого равняться, отсюда вышли легенды советского спорта Ольга Корбут и Елена Волчецкая. Есть за кого и болеть на этой Олимпиаде – впервые за 8 лет Беларусь снова поборется за медали в женской спортивной гимнастике. Единственный наш представитель – гродненка Анна Травкова.

Лицензии на участие в Олимпийских играх завоевали 17 спортсменов из Гродненской области. Надежды на медали есть – регион традиционно силен в легкой атлетике. Также в составе сборной гимнасты, велосипедисты, борцы, гребцы и звезда белорусского спорта, любимец публики – молотобоец Иван Тихон. Для него это будет уже 5-я Олимпиада.

Татьяна Лидяева, заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома: «В принципе, нас радует результат, потому что не меньше, чем в прошлый олимпийский цикл, завоевано лицензий. И наша гродненская олимпийская сборная очень обновилась, появилось много новых спортсменов, на которых мы, конечно, возлагаем большие надежды».

Состав белорусской сборной утвержден – на игры в Токио отправятся более сотни спортсменов. Многие находятся в Республиканском центре олимпийской подготовки в Стайках. Время ответственное – последний рывок перед отъездом. Жесткий режим тренировок и отдыха, никаких контактов с внешним миром – из-за ковидных ограничений спортсмены могут общаться с журналистами лишь онлайн.

Алина Горносько, победительница этапов Кубка мира по художественной гимнастике: «Олимпийские игры – они не такие, как все обычные соревнования, обычные этапы Кубка мира, Европы. Но мы готовимся, с психологами работаем над финальными своими программами, следим за каждой мелочью. И уже в Токио можно будет видеть результат нашей работы, в целом, атмосфера в команде хорошая. И всё у нас будет хорошо.

Марина Литвинчук, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр в гребле на байдарках: «Сейчас у нас ударный микроцикл, полностью отдаем себя тренировкам, настроение хорошее, боевое. Как, думаю, и у всех спортсменов, которые едут на Игры в Токио, всем хочу пожелать хорошего настроения. Болейте за Беларусь».

В этом году белорусы будут бороться за медали в 21 виде спорта. Самое большое наше представительство – в легкой атлетике, гребле, борьбе и плавании. На Олимпиаду белорусская делегация отправится поздно: большинство атлетов прилетят в Японию лишь за 5 дней до старта соревнований. А условия там будут непростые.

Полина Головина, генеральный секретарь НОК Беларуси: Каждый спортсмен, каждый член делегации обязан установить по два приложения на свой телефон, который будет строжайше отслеживать все перемещения. Спортсмены и члены делегации, проживающие в деревне, имеют право посещать только соревновательные и тренировочные объекты, нельзя выйти погулять и посмотреть достопримечательности, помимо этого, тестирование будет проводиться каждый день».

Сейчас самое важное для всех спортсменов – сохранить здоровье и приехать на Олимпиаду в наилучшей форме, чтобы показать свой лучший в карьере результат. Они будут защищать честь страны за 8 тысяч километров от родины. И им очень понадобится наша поддержка, ведь зрителей на трибунах в Токио не будет. Так что горячо болеем за наших и за Беларусь.

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