|
Меньше трёх недель до Олимпиады в Токио. Рассказываем, как спортсмены готовятся к соревнованиям, а болельщики – поддерживают земляков
Источник материала: ОНТ
До летних Олимпийских игр остается меньше трех недель. Первые соревнования в Токио стартуют уже 24 июля. Беларусь по традиции тоже отобрала лучших спортсменов. Сейчас они в столице, проходят последние тренировки. Но в родных регионах за них волнуются, болеют и желают землякам только победы!
В каникулы юные гимнастки продолжают оттачивать движения. Здесь знают, вид спорта сложнейший. Чтобы добиться успеха, тренироваться нужно с малых лет, каждый день. Каждая здесь мечтает стать чемпионкой. Есть на кого равняться, отсюда вышли легенды советского спорта Ольга Корбут и Елена Волчецкая. Есть за кого и болеть на этой Олимпиаде – впервые за 8 лет Беларусь снова поборется за медали в женской спортивной гимнастике. Единственный наш представитель – гродненка Анна Травкова.
Лицензии на участие в Олимпийских играх завоевали 17 спортсменов из Гродненской области. Надежды на медали есть – регион традиционно силен в легкой атлетике. Также в составе сборной гимнасты, велосипедисты, борцы, гребцы и звезда белорусского спорта, любимец публики – молотобоец Иван Тихон. Для него это будет уже 5-я Олимпиада.
Состав белорусской сборной утвержден – на игры в Токио отправятся более сотни спортсменов. Многие находятся в Республиканском центре олимпийской подготовки в Стайках. Время ответственное – последний рывок перед отъездом. Жесткий режим тренировок и отдыха, никаких контактов с внешним миром – из-за ковидных ограничений спортсмены могут общаться с журналистами лишь онлайн.
В этом году белорусы будут бороться за медали в 21 виде спорта. Самое большое наше представительство – в легкой атлетике, гребле, борьбе и плавании. На Олимпиаду белорусская делегация отправится поздно: большинство атлетов прилетят в Японию лишь за 5 дней до старта соревнований. А условия там будут непростые.
Сейчас самое важное для всех спортсменов – сохранить здоровье и приехать на Олимпиаду в наилучшей форме, чтобы показать свой лучший в карьере результат. Они будут защищать честь страны за 8 тысяч километров от родины. И им очень понадобится наша поддержка, ведь зрителей на трибунах в Токио не будет. Так что горячо болеем за наших и за Беларусь.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меньше трёх недель до Олимпиады в Токио. Рассказываем, как спортсмены готовятся к соревнованиям, а болельщики – поддерживают земляков
До летних Олимпийских игр остается меньше трех недель. Первые соревнования в Токио стартуют уже 24 июля. Беларусь по традиции тоже отобрала лучших спортсменов....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)