Семейные ценности и здоровье нации – в центре внимания сенаторов и церкви. В Полоцке состоялось выездное заседание Совета Республики Национального собрания

Источник материала: ОНТ

Семейные ценности и здоровье нации сегодня в центре внимания сенаторов и церкви. В Полоцке прошло выездное заседание Совета Республики Национального собрания.

Свыше 18 тысяч детей в нашей стране в прошлом году находились в социально опасном положении. Почти 100-процентная причина – нетрезвый образ жизни их родителей. Сегодня зависимость от горячительных напитков – проблема старшего поколения. Также в неё, как в рыбную сеть, все чаще попадает молодёжь. Государство делает многое для укрепления здоровья граждан. В стране открываются реабилитационные центры, занимаются профилактикой и лечением зависимых от алкоголя. Но проблема все еще есть. С ней надо бороться.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси: «Важно, чтобы священники помогали выстроить именно с точки зрения духовной. Потому что специалисты-медики скажут свое слово. Но опыт показывает: ни мы без медиков, ни медики без духовной оставляющей не можем получить хороший результат. Сообща мы многое сможем».

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «К этой работе должны быть подключены очень активно все: общественные организации, депутатский корпус. Потому что, конечно, нам важно, чтобы была здоровая нация. Чтобы люди понимали свою значимость. Здоровый человек – это главное богатство государства. В этом нет никого сомнения. Здоровый физически, здоровый духовно».

Представители власти и духовенства давно и успешно сотрудничают в вопросах воспитания здорового гражданина. Среди новых инициатив: школьные факультативы для нравственно-духовного воспитания детей. Расширение сети физкультурно-спортивных учреждений, чтобы прививать подросткам моду на здоровый образ жизни.

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