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Семейные ценности и здоровье нации – в центре внимания сенаторов и церкви. В Полоцке состоялось выездное заседание Совета Республики Национального собрания
Источник материала: ОНТ
Семейные ценности и здоровье нации сегодня в центре внимания сенаторов и церкви. В Полоцке прошло выездное заседание Совета Республики Национального собрания.
Свыше 18 тысяч детей в нашей стране в прошлом году находились в социально опасном положении. Почти 100-процентная причина – нетрезвый образ жизни их родителей. Сегодня зависимость от горячительных напитков – проблема старшего поколения. Также в неё, как в рыбную сеть, все чаще попадает молодёжь. Государство делает многое для укрепления здоровья граждан. В стране открываются реабилитационные центры, занимаются профилактикой и лечением зависимых от алкоголя. Но проблема все еще есть. С ней надо бороться.
Представители власти и духовенства давно и успешно сотрудничают в вопросах воспитания здорового гражданина. Среди новых инициатив: школьные факультативы для нравственно-духовного воспитания детей. Расширение сети физкультурно-спортивных учреждений, чтобы прививать подросткам моду на здоровый образ жизни.
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Семейные ценности и здоровье нации – в центре внимания сенаторов и церкви. В Полоцке состоялось выездное заседание Совета Республики Национального собрания
Семейные ценности и здоровье нации сегодня в центре внимания сенаторов и церкви. В Полоцке прошло выездное заседание Совета Республики Национального собрания. ...
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