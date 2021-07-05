ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Семейные ценности и здоровье нации – в центре внимания сенаторов и церкви. В Полоцке состоялось выездное заседание Совета Республики Национального собрания

05.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Семейные ценности и здоровье нации – в центре внимания сенаторов и церкви. В Полоцке состоялось выездное заседание Совета Республики Национального собрания

Семейные ценности и здоровье нации сегодня в центре внимания сенаторов и церкви. В Полоцке прошло выездное заседание Совета Республики Национального собрания.  

Свыше 18 тысяч детей в нашей стране в прошлом году находились в социально опасном положении. Почти 100-процентная причина – нетрезвый образ жизни их родителей. Сегодня зависимость от горячительных напитков – проблема старшего поколения. Также в неё, как в рыбную сеть, все чаще попадает молодёжь. Государство делает многое для укрепления здоровья граждан. В стране открываются реабилитационные центры, занимаются профилактикой и лечением зависимых от алкоголя. Но проблема все еще есть. С ней надо бороться.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси: «Важно, чтобы священники помогали выстроить именно с точки зрения духовной. Потому что специалисты-медики скажут свое слово. Но опыт показывает: ни мы без медиков, ни медики без духовной оставляющей не можем получить хороший результат. Сообща мы многое сможем». 

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «К этой работе должны быть подключены очень активно все: общественные организации, депутатский корпус. Потому что, конечно, нам важно, чтобы была здоровая нация. Чтобы люди понимали свою значимость. Здоровый человек – это главное богатство государства.  В этом нет никого сомнения. Здоровый физически, здоровый духовно». 

Представители власти и духовенства давно и успешно сотрудничают в вопросах воспитания здорового гражданина. Среди новых инициатив: школьные факультативы для нравственно-духовного воспитания детей. Расширение сети физкультурно-спортивных учреждений, чтобы прививать подросткам моду на здоровый образ жизни.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семейные ценности и здоровье нации сегодня в центре внимания сенаторов и церкви. В Полоцке прошло выездное заседание Совета Республики Национального собрания.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Кризис, в котором все оказались, надолго». Что помогает белорусскому туризму оставаться на плаву?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by