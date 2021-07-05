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Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании

05.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании

Основатель Amazon, самый богатый человек в мире Джефф Безос оставил пост гендиректора корпорации. Его должность досталась Энди Джесси, который с 1997 года руководил отделом Amazon Web Services. Об этом информирует официальный сайт Amazon.

Безос возглавлял компанию с 5 июля 1994 года – с момента ее основания. О планирующемся уходе Джеффа на должность исполнительного председателя совета директоров было объявлено еще в феврале. Тогда миллиардер заявлял, что успехи корпорации позволяют ему сменить должность.

20 июля Безос вместе с его братом на корабле New Shepard отправятся в космос. Вместе с ними полетят два человека: 82-летняя Уэлли Фанк – первая женщина-следователь в направлении авиационной безопасности Национального совета по безопасности на транспорте США, а также анонимный победитель аукциона.

Фото: instagram / jeffbezos

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Основатель Amazon, самый богатый человек в мире Джефф Безос оставил пост гендиректора корпорации. Его должность досталась Энди Джесси, который с 1997 года руководил...
 
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