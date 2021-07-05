Сотни мигрантов объявили бессрочную голодовку в Брюсселе

Источник материала: ОНТ

В Брюсселе продолжается масштабная акция протеста мигрантов. Сотни человек объявили бессрочную голодовку. На такие меры они пошли, чтобы привлечь внимание к проблеме, которая не решается годами. Все они живут в Бельгии долгое время, при этом являются нелегалами и исправить свой статус никак не могут, а значит, не могут законно работать и претендовать на государственную поддержку. Многих протестующих увозят в больницы, на месте дежурят волонтёры, но отказываться от требований голодающие не хотят, а бельгийские власти, похоже, не собираются идти на уступки.

Кто-то уже плохо двигается и без посторонней помощи не может сделать даже несколько шагов. Кто-то не встаёт с постели, растеряв последние силы, возле кого-то постоянно дежурит волонтёр или представитель Красного Креста. Состояние многих участников голодовки критическое.

Часть протестующих заняла помещение университетского городка, другая группа расположилась в христианской церкви в центре Брюсселя. Примерно 400 человек из совершенно разных стран – Африка, Ближний Восток, Средняя Азия. Мужчины, женщины, дети, старики. Разный цвет кожи, разные языки, но истории как под копирку.

«Я приехал из Пакистана. Здесь я уже 13 лет. У меня были проблемы в стране, я вынужден был спасать свою жизнь. Три раза я подавал прошение на получение статуса беженца, и три раза мне отказывали. А без документов я могу работать только нелегально, получаю 2 евро в час. То есть весь месяц я работаю, чтобы купить еду и оплатить комнату. Я не могу вернуться обратно, но и жить так тоже больше невозможно».

«Я здесь уже семь лет. В течение пяти из них я подаю документы на получение социального статуса, но ответы одинаковые – отказ, отказ, отказ. У меня нет никаких документов, а без них ты никто. Ты не имеешь права ни на что в этой стране».

«Я прошу только об одном – дайте мне возможность работать, как вы даете другим. Я хочу платить налоги, я буду растить своих детей».

Киран в 2004 году бежал из Непала, от ужасов гражданской войны. Работал на стройках, на рынках, в кафе и ресторанах и даже стал шеф-поваром. Но ни интеграционные курсы, ни знание языка, ни бесчисленные попытки получить бельгийские документы не увенчались успехом. 17 лет он борется за право на жизнь, но юридически его не существует. Может быть, он и дальше бы жил в статусе нелегала, но пандемия лишила его работы, не дала никаких прав на материальную помощь и просто вышвырнула на улицу. Вместе с женой и пятилетней дочкой. И вот он здесь, среди таких же бесправных.

Киран Адхикери: «Я ничего не могу объяснить своим родным, когда я начинаю разговаривать с моей женой, она начинает плакать».

Над лежанками у большинства из них таблички с их профессиями. Педагог, специалист по бытовым услугам, мясник, маляр. Годами и десятилетиями они трудятся незаметно для бельгийского общества и ничего не могут получить взамен. Конечно, никто из них даже не пытается обратиться в суд, опасаясь депортации.

Набиль Эттаджани: «Мы живем здесь годами. 10, 15, 20 лет. Мы не можем вернуться в наши страны. Кто-то здесь вырос, кто-то даже родился. Мы здесь живем, работаем и хотим остаться. Мы просто просим карту, которая позволит нам работать, вот и всё».

Хуссем Немучиа: «Правительство не просто не видит этих людей, оно не хочет их замечать. Ситуация тяжелая. Поверьте, многие из них уже подорвали своё здоровье. Есть несколько отчаявшихся парней, которые в знак протеста зашили себе рты».

Это сделали несколько выходцев из Алжира. Они пошли на такой отчаянный шаг, чтобы наглядно показать европейским властям – всё, о чём они говорят, никто не слушает. Тем не менее в правительстве Бельгии, конечно, внимательно следят за ситуацией. При этом федеральный министр миграции, отец которого сам в своё время бежал в Европу из охваченного войной Ирака, настаивает, что забастовками и шантажом проблема решаться не будет.

Амми Махди, министр по делам миграции Бельгии: «Я считаю, человеческая жизнь – это не та цена, которую стоит платить за ложные надежды. Я пытаюсь убедить и самих людей, и общественные организации, которые их поддерживают, что есть правила и законы – будь-то образование, труд или миграция. Политика имеет свои правила».

Министр настаивает, что это проблема не отдельной страны, а европейской миграционной политики и решать её нужно в глобальном масштабе, хотя, по данным министерства внутренних дел, только в Бельгии в статусе нелегалов находится около 150 тысяч человек. Бельгийские чиновники при этом заявляют, что не пойдут на уступки протестующим и не объявят о групповой регистрации, которую просят эти люди. Если их дела и дойдут до рассмотрения, то в индивидуальном порядке. Для многих из них это может закончиться высылкой за пределы ЕС.

Многие из протестующих, которые укрылись в этом храме, утверждают, что голодают с 23 мая. Позади почти полтора месяца. Решения проблемы пока не видно. Участники голодовки заявляют, что отступать им просто некуда и намерены идти до конца.

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