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Уилл Смит узнал, что в Новом Орлеане не будет салюта на 4 июля, и купил его сам

05.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уилл Смит узнал, что в Новом Орлеане не будет салюта на 4 июля, и купил его сам

Голливудский актер Уилл Смит устроил для жителей Нового Орлеана фейерверк по случаю празднования Дня независимости США. Артист сделал это, узнав, что местные власти не планируют покупать салют к 4 июля, информирует The Hollywood Reporter.

По сведениям источника, красивый жест обошелся актеру в $100 тысяч.

В Новом Орлеане фейерверк не проводился по решению властей и в прошлом году – причиной стала пандемия.

Смит находится в Новом Орлеане на съемках фильма «Эмансипация», в котором Уилл исполнит роль бежавшего с плантаций раба Питера. Фото шрамов на спине главного героя показало миру жестокость рабовладения.

Фото: instagram / willsmith

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Голливудский актер Уилл Смит устроил для жителей Нового Орлеана фейерверк по случаю празднования Дня независимости США. Артист сделал это, узнав, что местные...
 
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