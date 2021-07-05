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Уилл Смит узнал, что в Новом Орлеане не будет салюта на 4 июля, и купил его сам
Источник материала: ОНТ
Голливудский актер Уилл Смит устроил для жителей Нового Орлеана фейерверк по случаю празднования Дня независимости США. Артист сделал это, узнав, что местные власти не планируют покупать салют к 4 июля,
По сведениям источника, красивый жест обошелся актеру в $100 тысяч.
В Новом Орлеане фейерверк не проводился по решению властей и в прошлом году – причиной стала пандемия.
Смит находится в Новом Орлеане на съемках фильма «Эмансипация», в котором Уилл исполнит роль бежавшего с плантаций раба Питера. Фото шрамов на спине главного героя показало миру жестокость рабовладения.
Фото: instagram / willsmith
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Голливудский актер Уилл Смит устроил для жителей Нового Орлеана фейерверк по случаю празднования Дня независимости США. Артист сделал это, узнав, что местные...
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