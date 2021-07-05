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Победитель лотереи попытался спрятать выигрыш от жены и лишился миллионов

05.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Победитель лотереи попытался спрятать выигрыш от жены и лишился миллионов

Житель Великобритании выиграл в лотерею 11 миллионов фунтов стерлингов и попытался спрятать выигрыш от жены. Это привело к тому, что мужчина лишился половины денег. Историю рассказывает Daily Star.

Британец выиграл крупную сумму еще в 2015 году. В 2018 году мужчина подал на развод и попытался лишить жену ее части выигрыша. Большая часть средств была переведена на счет его матери. В свою очередь, мать обладателя джек-пота отправилась в банк, чтобы вывести деньги на оффшорный счет в Пакистане.

К этому моменту по решению суда счета британца уже были заморожены до окончания развода. Тогда мужчина заявил, что они с супругой – мусульмане. В этой религии азартные игры считаются грехом, поэтому, по словам британца, его жена якобы не претендует на «грязные» деньги.

На состоявшемся 1 июля заседании суда было постановлено передать женщине из выигрыша 4,8 миллиона фунтов стерлингов. Бывшая супруга победителя лотереи заявила, что продолжит работать медсестрой, даже несмотря на полученную сумму.

Фото: Pixabay

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Житель Великобритании выиграл в лотерею 11 миллионов фунтов стерлингов и попытался спрятать выигрыш от жены. Это привело к тому, что мужчина лишился половины денег....
 
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