Источник материала: ОНТ

Когда к благому делу подключаются крупные предприятия! «Гомельтранснефть Дружба» безвозмездно передала Полоцкому Спасо-Евфросиниевскому монастырю базу отдыха.

Женский монастырь в Полоцке сегодня один из самых больших в стране – здесь постоянно живут более 100 сестёр, в обители для всех места не так и много. В пользование монастырю передали базу отдыха на берегу озера «Суя» – для уединённой молитвы и духовно-воспитательной работы. Одно из красивейших мест в регионе – всего в 30 километрах от Полоцка. Несколько жилых зданий расположились в сосновом бору, территория благоустроена, огорожена. Церемония передачи базы состоялась прямо у стен Спасо-Преображенской церкви. Свидетелями события стали и работники предприятия. Помощь монастырю – инициатива трудового коллектива.

Олег Борисенко, генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба»: «Мы очень много участвуем в различных таких акциях. И непосредственно здесь было обращение коллектива дать монастырю возможность расшириться, определенные действия молитвенные делать».

На церемонии присутствовала и Наталья Кочанова, она пообщалась с работниками «Гомельтранснефть Дружбы».

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Ведь это история, наши корни, откуда начиналось просвещение, образование, здесь проводится реконструкция Спасо-Преображенского храма, поэтому, я думаю, это будет не только во благо монастыря и сестер, но и всего региона. Это будет еще один центр, где можно будет заниматься духовно-нравственным воспитанием молодёжи».

Представители южной ветки нефтетранспортного предприятия потратили шесть часов, чтобы добраться до древнего Полоцка. Терпение не зря – для них провели экскурсию и открыли двери Спасо-Преображенской церкви. Сейчас там реставрация, храм закрыт, но гости познакомились с жемчужиной белорусского зодчества, где сохранились фрески XII века – времён самой Евфросинии Полоцкой.

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