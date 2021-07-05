|
«Гомельтранснефть Дружба» безвозмездно передала Полоцкому Спасо-Евфросиниевскому монастырю базу отдыха
Источник материала: ОНТ
Когда к благому делу подключаются крупные предприятия! «Гомельтранснефть Дружба» безвозмездно передала Полоцкому Спасо-Евфросиниевскому монастырю базу отдыха.
Женский монастырь в Полоцке сегодня один из самых больших в стране – здесь постоянно живут более 100 сестёр, в обители для всех места не так и много. В пользование монастырю передали базу отдыха на берегу озера «Суя» – для уединённой молитвы и духовно-воспитательной работы. Одно из красивейших мест в регионе – всего в 30 километрах от Полоцка. Несколько жилых зданий расположились в сосновом бору, территория благоустроена, огорожена. Церемония передачи базы состоялась прямо у стен Спасо-Преображенской церкви. Свидетелями события стали и работники предприятия. Помощь монастырю – инициатива трудового коллектива.
На церемонии присутствовала и Наталья Кочанова, она пообщалась с работниками «Гомельтранснефть Дружбы».
Представители южной ветки нефтетранспортного предприятия потратили шесть часов, чтобы добраться до древнего Полоцка. Терпение не зря – для них провели экскурсию и открыли двери Спасо-Преображенской церкви. Сейчас там реставрация, храм закрыт, но гости познакомились с жемчужиной белорусского зодчества, где сохранились фрески XII века – времён самой Евфросинии Полоцкой.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Гомельтранснефть Дружба» безвозмездно передала Полоцкому Спасо-Евфросиниевскому монастырю базу отдыха
Когда к благому делу подключаются крупные предприятия! «Гомельтранснефть Дружба» безвозмездно передала Полоцкому Спасо-Евфросиниевскому монастырю базу отдыха....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)