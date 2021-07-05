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«Хотелось бы выиграть чемпионат и Кубок Беларуси». Гандбольный СКА провёл первую тренировку после отпуска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Серебряный призер чемпионата Беларуси по гандболу, минский СКА, вышел из отпуска и начал готовиться к новому сезону. 5 июля на базе спортивного комплекса «Уручье» состоялась первая тренировка команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Главкому Игорю Папруге удалось сохранить прошлогодний состав, поэтому «армейцы» серьезно настраиваются на победу уже в сыгранном и проверенном коллективе. Единственным новичком в стане СКА стал правый полусредний Павел Дуда. Он перешел из могилевского ГК «Машека». Также в ближайшее время будет подписан 17-летний Алексей Шепеленко.
Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Первая проверка сил у «армейцев» состоится в начале августа. Это будут товарищеские встречи. Чемпионат страны стартует предварительно 25 августа. Кроме отечественных стартов, в предстоящем сезоне минский СКА планирует принять участие в третьем по важности турнире – Кубке ЕГФ.
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«Хотелось бы выиграть чемпионат и Кубок Беларуси». Гандбольный СКА провёл первую тренировку после отпуска
Новости Беларуси. Серебряный призер чемпионата Беларуси по гандболу, минский СКА, вышел из отпуска и начал готовиться к новому сезону. 5 июля на базе спортивного...
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