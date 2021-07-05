На улице Мястровской мотоциклист не справился с управлением

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель мотоцикла "Сузуки", двигаясь по ул.Мястровской со стороны ул.Камайской в направлении ул.Ратомской, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль "Мерседес". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в медицинское учреждение для осмотра. По данному факту проводится проверка.

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