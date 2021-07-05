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Фестивальный туризм может стать фишкой Беларуси? Мнения экспертов

05.07.2021 23:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Фестивальный туризм. Абсолютно так же компания может корпоративно выехать на «Славянский базар» либо в Александрию. Это для нас тоже фишки, которые притягивают, в том числе и белорусов по всей стране?

Фестивальный туризм может стать фишкой Беларуси? Мнения экспертов

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Здесь надо быть предельно откровенными – все зависит от руководителей. Если руководитель или профкомы, которые есть на этих предприятиях, ориентированы на быструю инициативу поднять коллектив и вывезти, выделит средства, тогда да, все будет работать. И фестивали будут посещаться, и регионы, и знаковые для Беларуси места. Но все зависит от руководителя, поэтому здесь, в нашей передаче, должен быть ключевой посыл для госчиновников, руководства крупных предприятий, частных предприятий, профкомов. Друзья мои, собирайтесь, мобилизуйте коллективы, находите средства и вывозите ваши коллективы в наши регионы. Не надо отвечать на вопросы: почему сегодня мы не можем выехать в Египет или Турцию, почему такое произошло? Не надо отвечать на эти вопросы. Создайте альтернативу, сформируйте, вывезите коллективы, и все будет хорошо.

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Кирилл Казаков:
Вы говорите: выехать с детьми, посмотреть, поехать корпоративно в какой-то замок. «Славянский базар» – это тоже бренд. Как каждого второго ни спросишь – «я не был на «Славянском базаре».

Алена Сырова, СТВ:
Все знают, что он есть, у всех есть мнение на его счет, но никто там не был.

Ирина Дубровская, директор центра туризма «На высоте»:
У меня наоборот. Я беру из своего окружения, сама лично там была не единожды. Ездим, те же группы. Они покупают билеты, к билетам идет экскурсионная программа.

Фестивальный туризм может стать фишкой Беларуси? Мнения экспертов

Кирилл Казаков:
То есть запрос есть на такое?

Ирина Дубровская:
Конечно. Идет полноценная экскурсионная программа. Людям не просто интересен сам концерт, но если они уже приехали в Витебск, то «давайте мы посмотрим Витебск».

Алена Сырова:
Такая же история и с Александрией. Несмотря на то что это довольно молодой фестиваль, каждый год мы там работаем. Мы приезжаем, и я смотрю, что люди в ожидании концерта там походили-побродили, пообщались с ремесленниками, но там же появился новый объект – Трофимова криница, которую распиарил Президент, можно поехать недалеко в Могилев. Возможно, стоит проработать целые цепочки, завязываться на фестивали, события и продумывать целые туры.

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Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго?...
 
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