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Митрополит Вениамин о борьбе с алкоголизмом: без духовной составляющей не можем получить хороший результат
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К борьбе с алкоголизмом и пьянством в нашей стране должны подключаться трудовые коллективы и общественные объединения. Такое мнение 5 июля высказала Наталья Кочанова на выездном заседании Президиума Совета Республики в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На повестке дня стоял вопрос общественно-государственного партнерства в разрешении проблемы пагубной привычки. Основной задачей по-прежнему стоит профилактика. Это ограничение места и времени продажи алкогольных напитков. Последнее время активно в этом участвует и православная церковь.
Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский:
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Митрополит Вениамин о борьбе с алкоголизмом: без духовной составляющей не можем получить хороший результат
Новости Беларуси. К борьбе с алкоголизмом и пьянством в нашей стране должны подключаться трудовые коллективы и общественные объединения. Такое мнение 5 июля...
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