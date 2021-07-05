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Наталья Кочанова: «Нам важно, чтобы была здоровая нация, чтобы люди понимали свою значимость»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К борьбе с алкоголизмом и пьянством в нашей стране должны подключаться трудовые коллективы и общественные объединения. Такое мнение 5 июля высказала Наталья Кочанова на выездном заседании Президиума Совета Республики в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
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Новости Беларуси. К борьбе с алкоголизмом и пьянством в нашей стране должны подключаться трудовые коллективы и общественные объединения. Такое мнение 5 июля...
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