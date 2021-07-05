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Первый в Минске. Как выглядит новый въездной знак с системой автоматического полива цветов?

05.07.2021 23:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Заводском районе появился новый въездной знак, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его установили ко Дню Независимости на площади Ванеева возле экономического университета.

Первый в Минске. Как выглядит новый въездной знак с системой автоматического полива цветов?

Дизайнеры – сотрудники районного Зеленстроя. Конструкция украшена символической надписью и цветами петунии и ипомеи. Кроме того, здесь есть система автоматического полива зеленых насаждений. Для подачи влаги обустроены специальная бочка и устройство, которое регулирует интенсивность полива с помощью солнечных батарей.

Такая конструкция первая в городе. В Заводском районе подобных знаков планируют установить еще два.

Первый в Минске. Как выглядит новый въездной знак с системой автоматического полива цветов?

Александр Сурмач, директор Зеленстроя Заводского района:
Изюминкой этой конструкции является то, что она выполнена из нержавеющей стали и из террасной доски. Это позволит много лет ее эксплуатировать. И не надо будет ее каждый год подкрашивать, где-то что-то подделывать, она будет долгосрочная и долгоиграющая.

 
 
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Новости Беларуси. В Заводском районе появился новый въездной знак, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его установили ко Дню Независимости на...
 
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