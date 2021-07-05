|
Горячую воду в некоторых домах Минска отключают всего на 5 дней. Что помогает выполнить работу быстрее?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сроки планового отключения горячей воды при подготовке к отопительному сезону в Минске будут постепенно сокращаться, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По отдельным адресам горячую воду уже отключают всего на пять дней. Всего в городе насчитывается 11 тысяч километров трубопроводов отопления и водоснабжения. Последние несколько лет специалисты применяют новую технологию прокладки труб, которая позволяет выполнять работы гораздо быстрее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горячую воду в некоторых домах Минска отключают всего на 5 дней. Что помогает выполнить работу быстрее?
Новости Беларуси. Сроки планового отключения горячей воды при подготовке к отопительному сезону в Минске будут постепенно сокращаться, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)