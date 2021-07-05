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Горячую воду в некоторых домах Минска отключают всего на 5 дней. Что помогает выполнить работу быстрее?

05.07.2021 23:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сроки планового отключения горячей воды при подготовке к отопительному сезону в Минске будут постепенно сокращаться, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Горячую воду в некоторых домах Минска отключают всего на 5 дней. Что помогает выполнить работу быстрее?

По отдельным адресам горячую воду уже отключают всего на пять дней. Всего в городе насчитывается 11 тысяч километров трубопроводов отопления и водоснабжения. Последние несколько лет специалисты применяют новую технологию прокладки труб, которая позволяет выполнять работы гораздо быстрее.

Подготовку к осенне-зимнему сезону в столице завершат в сентябре.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сроки планового отключения горячей воды при подготовке к отопительному сезону в Минске будут постепенно сокращаться, сообщили в программе...
 
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