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ДТП на МКАД: водителю стало плохо, столкнулись две машины

05.07.2021 23:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На внутреннем кольце МКАД произошло ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ДТП на МКАД: водителю стало плохо, столкнулись две машины

49-летняя женщина за рулем Renault двигалась по кольцевой со стороны улицы Уборевича в направлении Игуменского тракта. Почувствовала себя плохо, столкнулась с двигающимся попутно автомобилем Ford. В результате ДТП никто не пострадал. Движение на этом участке было затруднено.

 
 
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Новости Беларуси. На внутреннем кольце МКАД произошло ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 49-летняя женщина за рулем Renault двигалась по...
 
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