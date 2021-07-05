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ДТП на МКАД: водителю стало плохо, столкнулись две машины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На внутреннем кольце МКАД произошло ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
49-летняя женщина за рулем Renault двигалась по кольцевой со стороны улицы Уборевича в направлении Игуменского тракта. Почувствовала себя плохо, столкнулась с двигающимся попутно автомобилем Ford. В результате ДТП никто не пострадал. Движение на этом участке было затруднено.
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Новости Беларуси. На внутреннем кольце МКАД произошло ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 49-летняя женщина за рулем Renault двигалась по...
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