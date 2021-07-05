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«Даже квартира наша не помещает». Вот как в Минске поздравили ветерана ВОВ со столетним юбилеем

05.07.2021 23:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Со столетним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны в Октябрьском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Зинаида Михайловна Саломаткина с 1941 по 1945 годы работала машинисткой в штабе 3-го Белорусского фронта. Прошла всю войну, преданно трудилась на благо родины.

«Даже квартира наша не помещает». Вот как в Минске поздравили ветерана ВОВ со столетним юбилеем

Среди множества наград Зинаиды Михайловны – орден Отечественной войны II степени, медаль за боевые заслуги, орден Красной Звезды. В свой день рождения коллекция пополнилась еще одной – юбилейной наградой. 

«Даже квартира наша не помещает». Вот как в Минске поздравили ветерана ВОВ со столетним юбилеем

В адрес ветерана звучали слова благодарности и поздравления. Чтобы окружить женщину заботой и вниманием, на праздник собрались и представители администрации, и дети с внуками. Гостеприимная хозяйка встречала всех тортом и заряжала невероятной жизненной энергией.

«Даже квартира наша не помещает». Вот как в Минске поздравили ветерана ВОВ со столетним юбилеем

Зинаида Саломаткина, ветеран Великой Отечественной войны:
Не ожидала. И приходили, и вот вас пришло столько – куча, что даже квартира наша не помещает. Спасибо за внимание, большое-большое спасибо! Такого не было раньше.

«Даже квартира наша не помещает». Вот как в Минске поздравили ветерана ВОВ со столетним юбилеем

Оксана Нехайчик, начальник управления социальной защиты администрации Октябрьского района:
Несмотря на возраст, это все очень такие оптимистично настроенные, бодрые духом люди. Сколько мы поздравляем, всегда от них заряжаешься какой-то энергией, позитивом. Наверное, потому что они прожили нелегкую жизнь, много что видели и понимают, что такое мир, что такое спокойствие, что такое, когда у тебя есть возможность заниматься любимым делом.

«Даже квартира наша не помещает». Вот как в Минске поздравили ветерана ВОВ со столетним юбилеем

Всего в Октябрьском районе 67 ветеранов Великой Отечественной. Девять из них уже перешагнули 100-летний рубеж.

 
 
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Новости Беларуси. Со столетним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны в Октябрьском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ....
 
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