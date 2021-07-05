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Кого лишат прав, если дать пьяному покататься на водном транспорте? Ответ ГИМС

05.07.2021 23:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 человек утонули в Беларуси за минувшую неделю. Только за 3 и 4 июля жертвами воды стали пятеро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели призывают быть осторожнее на воде и не забывать об элементарных правилах безопасности. Из-за трагической статистики ответственными службами усилен контроль за отдыхающими на суше и на воде.

Кого лишат прав, если дать пьяному покататься на водном транспорте? Ответ ГИМС

Проверяют и на алкоголь. В состоянии опьянения за штурвал ни в коем случае. Если пойман, лишат не только разрешения бороздить по водным просторам, но и водительского удостоверения. Правила действуют и в случае с арендным водным транспортом. Нелишним будет убедиться, кому даешь гидроскутер покататься.

Кого лишат прав, если дать пьяному покататься на водном транспорте? Ответ ГИМС

Юрий Алексеенко, заместитель начальника Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Беларуси:
Будет привлечен к административной ответственности арендодатель, который дал это маломерное судно в пользование лицу, которое находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Будет ответственность взаимная, как арендодателя, так и того, кто управляет маломерным судном.

Кого лишат прав, если дать пьяному покататься на водном транспорте? Ответ ГИМС

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Новости Беларуси. 20 человек утонули в Беларуси за минувшую неделю. Только за 3 и 4 июля жертвами воды стали пятеро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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