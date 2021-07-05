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«Спасали тут ребят на какой-то доске электрической». Что ещё рассказали минские рыбаки инспектору МЧС?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 человек утонули в Беларуси за минувшую неделю. Только за 3 и 4 июля жертвами воды стали пятеро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели призывают быть осторожнее на воде и не забывать об элементарных правилах безопасности. Из-за трагической статистики ответственными службами усилен контроль за отдыхающими на суше и на воде.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Окунь, карась, щука, сом. Геннадий Шамколович три десятка лет ловит рыбу на Минском море. Клюет теперь иногда: удачу на удочке то и дело спугивают гидроциклы.
Геннадий Шамколович, рыбак:
ГИМС – это по сути ГАИ, только на воде – тоже проводит рейды на предупреждение. Проверяют документы на водный транспорт, разрешение. Если мотор мощностью более пяти лошадиных сил, в наличии должны быть аптечка и огнетушитель.
– Искра проскочит какая-нибудь, молния ударит. Не знаю, все что угодно может быть.
Обязательно – спасательный жилет. Вещь, добавляет рыбак Владимир Бартош, если не себе, другим точно поможет. На днях так и было.
Владимир Бартош, рыбак:
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Владимир Бартош:
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«Спасали тут ребят на какой-то доске электрической». Что ещё рассказали минские рыбаки инспектору МЧС?
Новости Беларуси. 20 человек утонули в Беларуси за минувшую неделю. Только за 3 и 4 июля жертвами воды стали пятеро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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