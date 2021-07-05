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«Человек покупает тур, он получает полный спектр услуг». Что ждёт туристов в заказнике «Озёры», рассказал его директор

05.07.2021 23:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».

«Человек покупает тур, он получает полный спектр услуг». Что ждёт туристов в заказнике «Озёры», рассказал его директор

Дмитрий Морозик, директор государственного природоохранного Республиканского ландшафтного заказника «Озеры»:
Заказник «Озеры» года три-четыре назад очень активно начал сам, без туроператоров, турфирм, потому что не сильно наладилась у нас работа. У нас с самим заказником сформировано несколько туристических пакетов. У нас заключены договоры с перевозчиками, питанием. Заказник не может обхватить необъятное, поэтому такой кластер у нас практически существует.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это корпоративная история.

Дмитрий Морозик:
Когда человек покупает тур, он получает полный спектр услуг – трансфер, питание, экскурсионное обслуживание по нашим экологическим тропам, проживание на нашей территории, в заказнике. Такие туры у нас разработаны, они рассчитаны на различные группы.

Кирилл Казаков:
Они пользуются спросом?

Дмитрий Морозик:
Да, пользуются.

«Человек покупает тур, он получает полный спектр услуг». Что ждёт туристов в заказнике «Озёры», рассказал его директор

Кирилл Казаков:
Условная загруженность таких туров сколько, если взять от 100 %?

Дмитрий Морозик:
Мы не можем принять больше, чем четыре группы в месяц. 15-20 человек – это группа, на которую рассчитано.

Алена Сырова, СТВ:
У вас озера. Что может сделать там турист? Дайвингом позаниматься, например?

Дмитрий Морозик:
Дайвинг – это не совсем наше. Не те водоемы, где прозрачность.

«Человек покупает тур, он получает полный спектр услуг». Что ждёт туристов в заказнике «Озёры», рассказал его директор

Алена Сырова:
Хотя дайвингом в Беларуси занимаются, мы сейчас послушаем по этому поводу эксперта.

«Не хватает самой инфраструктуры». Где в Беларуси занимаются дайверы? Читайте здесь.

Дмитрий Морозик:
У нас можно получить отдых, ознакомиться с белорусской природой. Говорили про детский туризм – это образовательное, тоже очень много групп мы проводим. Мы вот сейчас говорим: туризм, туризм. Дети не могут отличить ель от сосны.

Кирилл Казаков:
Это и есть образовательный туризм.

«Человек покупает тур, он получает полный спектр услуг». Что ждёт туристов в заказнике «Озёры», рассказал его директор

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Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго?...
 
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