Море ничем не заменишь. Что может предложить белорусский туризм?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

У вас может идти кооперация, например, с агроусадьбами?





Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:

Конечно, мы сейчас создаем кластерную систему и очень продвигаем ее, куда входят и природоохранные учреждения, и музеи, и наши усадьбы, и местные гиды, и ремесленники.

Кирилл Казаков:

То есть приехав в усадьбу где-то в районе «Озер», можно туда поехать, потому что это некая коллаборация?

Валерия Клицунова:

И вам предложат программу на неделю, на две. Они уже работают как маленькие туроператоры, люди хотят индивидуального сервиса.

Я все время думаю про санатории, никогда там не была, но сделаю пробный заезд на два-три дня. Меня организованный отдых не привлекает. Молодые люди (я преподаю, маркетинг – одна из моих любимых лекций) ездят сами. И это не CNN, не BBC, которые формируют мнение, и не сайты Нацагентства. Это Instagram, TikTok.

Кирилл Казаков:

Из уст в уста еще информация передается. Это самое важное.

Сейчас такая модная тема в экономике в разных индустриях о том, чтобы создавать некие холдинги. Например, есть туристическая компания, которая предлагает автобусы, есть компания, которая владеет сетью ресторанов, есть компания, которая устраивает развлечение.





Ирина Дубровская, директор центра туризма «На высоте»:

Базово у нас такое есть. Все равно, как ни крутите, я выбираю. Я с одной съездила компанией, с другой и я уже поеду с тем, с кем мои туристы будут в надежных руках. Я знаю, что там водитель в белой рубашечке, там новые автобусы, все будет чистенько.

Кирилл Казаков:

У меня, опять же, вопрос, мы с него начали. Белая рубашка, чисто, вкусно и очень уютно – это не дорого по сравнению с тем, чтобы я слетал в Египет и просто из Шарм-эль-Шейха на автобусе съездил посмотрел на Гизу?

Ирина Дубровская:

Давайте возьмем средний тур сегодня для двоих в Египет – стоит 2 тысячи долларов. Это в среднем 100 долларов на человека в день. У нас двухдневный тур по Беларуси с проживанием, питанием, экскурсионными программами стоит в среднем 230-250 белорусских рублей.

Кирилл Казаков:

При этом это без перелета, нервов на границе и прочего.





Дмитрий Морозов, заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии:

У нас меньше 100 рублей в день.

Ирина Дубровская:

Я вместе с экскурсионной программой и входными билетами говорю.

Дмитрий Морозов:

Я к тому, что это два разных вида туризма. Человек, который хочет на море, – его не заменишь.

Кирилл Казаков:

Это нормально. Мы не агитируем против моря. Поехать в Новогрудок или Гольшаны, чтобы увидеть что?

Дмитрий Морозов:

Важен именно системный подход. Объектов уже много, де-факто система туристической индустрии в стране есть, но как система она не рассматривается, не позиционируется и информационно не поддерживается. Где-то какие-то инфоповоды вспыхнули, фокус внимания собрался, но потом опять сместилось, и год там никого нет.

Кирилл Казаков:

У нас, по идее, этим Министерство должно заниматься. Как минимум контролем, помощью – быть оператором подобных услуг.





Марина Масташова, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Во-первых, на сайте belarustourism.by размещены все знаковые события, которые происходят в нашей стране. Календарь туристических событий, который доступен для всех, на сайтах облисполкомов такая же информация. Это и в помощь туристическим компаниям, которые формируют группы для путешествий своих экскурсантов, так и для людей, которые могли бы посмотреть и поехать.

Кирилл Казаков:

В вашем заказнике вы получаете информацию от министерства, чтобы формировать предложения для людей, чтобы приехали не просто на озера посмотреть. Или, например, вы организовали группу в «Озеры», и она съездила на «Славянский базар».

Марина Масташова:

Национальное агентство по туризму регулярно организует огромное количество образовательных мероприятий, одно-двухдневных туров, которые открывают новые туристические уголки нашей страны для туроператоров, средств массовой информации, других заинтересованных, чтобы те смогли формировать туры.

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