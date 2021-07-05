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Сколько пьют белорусы - министр здравоохранения рассказал в деталях
Источник материала: Партизан
Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич назвал борьбу с алкоголизмом одной из важных проблем национальной безопасности, и рассказал, какие спиртные напитки предпочитают его соотечественники.
"В нашей стране преобладает северная модель употребления алкоголя, для которой характерно пристрастие к крепким напиткам, которые люди пьют за короткое время – пример привычных для многих застолий", - заявил он в понедельник во время выездного заседания президиума Совета Республики.
Слова главы ведомства приводит пресс-служба Минздрава.
Пиневич обратил внимание на то, что по статистическим данным, в Беларуси регистрируется рост употребления алкоголя на душу населения в категории 15+, и в 2020 году он составлял 10,8 л на человека.
В то же время, как отметил министр, употребление алкоголя среди молодежи снизилось.
"Подрастающее поколение стало больше ориентироваться на сохранение здоровья. Также уменьшилось число граждан, состоящих на диспансерном учете как алкозависимые, в том числе женщин", - сообщил Пиневич.
фото: shakal.today
Министр здравоохранения акцентировал внимание на том, что алкоголизм напрямую влияет на нацбезопасность в стране: граждане, злоупотребляющие спиртным, не могут быть носителями здорового генофонда и чаще других подвержены тяжелым заболеваниям, уходят из жизни в трудоспособном возрасте.
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Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич назвал борьбу с алкоголизмом одной из важных проблем национальной безопасности, и рассказал, какие спиртные...
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