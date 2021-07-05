Жвалевский: Уроки военно-патриотического воспитания не усиливают любовь к Родине

“Из последнего примера, как усилить любовь к Родине, я видел, как ни странно в России: в образовательном центре “Сириус”, где есть генетические лаборатории, ребята собирают спутники, которые потом отправляются в космос. При этом ни одного портрета Путина, хотя это путинский проект”, - привел пример Жвалевский.





Эти дети, считает писатель, будут стране благодарны за то, что она сделала вклад в их образование.





цитирует smartpress.by "Поэтому такой патриотизм работает, а когда ты на уроках разбираешь автомат Калашникова и собираешь… ты ж из него можешь в разные стороны стрелять... К любви к Родине это не имеет никакого отношения”, -smartpress.by





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