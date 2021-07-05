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Жвалевский: Уроки военно-патриотического воспитания не усиливают любовь к Родине

06.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом заявил в Смартэфире в понедельник белорусский писатель Андрей Жвалевский.

“Из последнего примера, как усилить любовь к Родине, я видел, как ни странно в России: в образовательном центре “Сириус”, где есть генетические лаборатории, ребята собирают спутники, которые потом отправляются в космос. При этом ни одного портрета Путина, хотя это путинский проект”, - привел пример Жвалевский. 

Эти дети, считает писатель, будут стране благодарны за то, что она сделала вклад в их образование. 

"Поэтому такой патриотизм работает, а когда ты на уроках разбираешь автомат Калашникова и собираешь… ты ж из него можешь в разные стороны стрелять... К любви к Родине это не имеет никакого отношения”, - цитирует smartpress.by

Фото носит иллюстративный характер
 
 
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Об этом заявил в Смартэфире в понедельник белорусский писатель Андрей Жвалевский.
 
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