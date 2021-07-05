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Безос официально ушел с должности гендиректора Amazon

06.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский предприниматель Джефф Безос с 5 июля покидает пост гендиректора основанной им компании Amazon. Об этом сообщает телеканал CNN.

О том, что Безос покинет должность гендиректора, стало известно в феврале. При этом он останется главой правления компании и ее крупнейшим акционером.

Свое решение американский предприниматель объяснил желанием уделять больше внимания другим проектам, в частности созданной им аэрокосмической компании Blue Origin.

Место Безоса займет Эндрю Джесси, ранее руководивший компанией Amazon Web Services, пишет gordonua.com
 
 
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Американский предприниматель Джефф Безос с 5 июля покидает пост гендиректора основанной им компании Amazon. Об этом сообщает телеканал CNN.
 
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