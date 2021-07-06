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В Исландии проходил крупнейший в мире эксперимент по введению 4-дневки. Успех был «ошеломительным»

06.07.2021 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самый масштабный в истории опыт по переходу на сокращённую рабочую неделю и уменьшению рабочего времени проводили в Исландии.


Фото: LADbible

Исследователи говорят, что его результаты оказались неожиданно впечатляющими, и призывают опробовать подобную модель в Великобритании, пишет dev.by со ссылкой на The Independent.

В Исландии проходил крупнейший в мире эксперимент по введению 4-дневки. Успех был «ошеломительным»
В пилотной программе, в рамках которой длительность недели без сокращения зарплаты была снижена до 35-36 часов, участвовало более 2500 человек — это свыше 1% экономически активного населения Исландии.

Эксперимент проходил в 2015–2019 годах. Полученный материал исландские исследователи анализировали совместно с британскими коллегами. Они выяснили, что сокращение рабочего времени привело к повышению продуктивности и улучшению самочувствия испытуемых и повлекло более глубокие изменения.

Так, местные федерации профсоюзов, которые согласовывают зарплаты и условия труда для основной массы работников, уже продвигают сокращённую неделю среди работодателей. Эксперимент повлиял на содержание новых контрактов, заключённых в 2019–2021 годах после окончания эксперимента: по оценкам исследователей, теперь 86% всех занятых граждан страны либо работают по сокращённому графику, либо в их договорах прописан такой вариант.

Помимо этого, сотрудники стали значительно меньше нервничать и выгорать, им стало проще найти баланс между работой и личной жизнью. Продуктивность в большинстве случаев сохранилась на прежнем уровне или повысилась.

Эксперимент в общественном секторе был инициирован городским советом Рейкьявика и правительством Исландии с подачи профсоюзов и общественных активистов. В нём участвовали как люди со стандартным расписанием «с 9 до 5», так и работающие по сменам — сотрудники офисов, детсадов, больниц, соцслужб и другие.

Полученные результаты исследователи назвали «ошеломительным успехом». Британские специалисты говорят, что это важный шаг на пути к внедрению 4-дневной рабочей недели и хороший урок для правительств других стран.
 
 
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Самый масштабный в истории опыт по переходу на сокращённую рабочую неделю и уменьшению рабочего времени проводили в Исландии.
 
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