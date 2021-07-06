Политзаключенного Николая Дедка хотят обвинить еще по статье 130 Уголовного кодекса?









лишенный аккредитации spring96.org. Дело рассматривает судья Анастасия Попко, гособвинение поддерживает прокурор Антон Тюменцев. Его задержали 11 ноября, сильно избили и предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 342, ст. 361, ст. 295-3. На суде он подробно рассказал об этом. Николай не признал вину ни по одной статье, пишетаккредитации spring96.org. Дело рассматривает судья, гособвинение поддерживает прокурор





Ходатайства адвоката





На предыдущем процессе адвокат Евгений Маслов заявил ряд ходатайств. Например, потребовать протокол, чтобы установить лицо, которое задерживало Николая Дедка, так как на первом заседании его фамилию так и не озвучили, так как прокурор сказал, что не может разобрать почерк в протоколе задержания. Но в этом ходатайстве было отказано, так как это расценило как затягивание процесса. Также Маслов заявил о вызове на суд в качестве свидетелей сотрудников ГУБОПиКа Валханова, Хотько и Каморовского, но это ходатайство также было не удовлетворено.





Кроме этого, адвокат походайничал об истребовании из ИВС и ЦИП справку о состоянии дедка при поступлении туда 12 ноября. Судья отказала, потому что 20 ноября его состояние уже было зафиксировано.





Маслов также попросил назначить комплексную психо-лингвистическую экспертизу постом в телеграм-канале Николая Дедка на предмет наличия там материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Маслов просил поручить ее проведение доценту факультета международных отношений БГУ Лебединскому.





Судья дала время прокурору на выражение своей позиции по данному ходатайству.





5 июля гособвинитель Тюменцев заявил, что считает обоснованным ходатайство об экспертизы. Но считает необходимым поручить ее Комитету судебных экспертиз, а не доценту факультета международных отношений БГУ, как просил адвокат. При этом, Тюменцев попросил провести экспертизу постов телеграм-канала Николая на высказывания возбуждающего характера к одной группе личности по отношению к другой группе лиц объединенных профессиональной деятельностью. Дедок и Маслов были против постановки этого вопроса на экспертизу, так как это выходит за пределы обвинения, а затрагивает статью 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или вражды). Судья взяла время на решение этого ходатайства.





Суд продолжится 6 июля.

В чем обвиняют политзаключенного?

По данным следствия, днем 23 августа 2020 года Николай Дедок принял активное участие в несанкционированном массовом мероприятии в Минске , в ходе которого, "осознавая противоправность своих действий и оказывая явное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, он вместе с неустановленными лицами нарушал общественный покой и блокировал движения транспорта".





Согласно материалам уголовного дела, Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал "Мiкоlа". По материалам дела, "для причинения вреда национальной безопасности Республики Беларусь Дедок неоднократно распространял различные материалы на управляемом им телеграм-канале используя методы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма". Такие призывы начались с 4 августа.





Во время задержания в ходе обыска жилья обнаружены и изъяты стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами, которые согласно заключению эксперта ГКСЭ являются предметами, действующими на использовании горючих веществ.





Таким образом, Николаю дедку предъявлено обвинение по:





ч. 1 ст. 342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителям власти, повлекшее нарушение работы транспорта);

ч. 2 ст. 361 (распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, с использованием глобальной сети Интернет);

ч. 1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Николай не признал вину ни по одной статье.