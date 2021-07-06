В Ивацевичском районе сгорело 120 т сена

Источник материала: БелТА

6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе сегодня ночью сгорело 120 т сена, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре на сеноскладе в агрогородке Доманово спасателям поступило в 1.17. До приезда подразделений МЧС работники местного хозяйства самостоятельно боролись с огнем.

В результате огонь уничтожил 120 т сена, 30 т спасено. Причина пожара устанавливается.-0-