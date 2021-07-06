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В Ивацевичском районе сгорело 120 т сена

06.07.2021 08:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе сегодня ночью сгорело 120 т сена, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре на сеноскладе в агрогородке Доманово спасателям поступило в 1.17. До приезда подразделений МЧС работники местного хозяйства самостоятельно боролись с огнем.

В результате огонь уничтожил 120 т сена, 30 т спасено. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Сообщение о пожаре на сеноскладе в агрогородке Доманово спасателям поступило в 1.17. До приезда подразделений МЧС работники местного хозяйства самостоятельно...
 
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