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В Ивацевичском районе сгорело 120 т сена
Источник материала: БелТА
6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе сегодня ночью сгорело 120 т сена, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре на сеноскладе в агрогородке Доманово спасателям поступило в 1.17. До приезда подразделений МЧС работники местного хозяйства самостоятельно боролись с огнем.
В результате огонь уничтожил 120 т сена, 30 т спасено. Причина пожара устанавливается.-0-
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Сообщение о пожаре на сеноскладе в агрогородке Доманово спасателям поступило в 1.17. До приезда подразделений МЧС работники местного хозяйства самостоятельно...
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