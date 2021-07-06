Для политической системы Лукашенко может хватить и одной партии с половинкой

Вопрос перерегистрации белорусских политических партий отложен как минимум до осени, когда, как предполагается, правительство внесет в Палату представителей соответствующий законопроект. По другой версии, процесс отложен до тех пор, пока не прояснится, каков будет вектор форматирования политической системы страны.





Десять партий попали в опалу за резолюцию против насилия

До конца года нужно провести перерегистрацию политических партий — такую задачу, напомним, Александр Лукашенко поставил на совещании 9 апреля.

А вообще эта идея созрела у него еще в сентябре прошлого года. Тогда он отметил, что десять партий «отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов».

Министру юстиции было поручено «тщательно посмотреть на все партии — соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу». Также прозвучало, что «надо провести их перерегистрацию».

Так Лукашенко отреагировал на совместную резолюцию представителей 10 из 15 зарегистрированных в Беларуси партий, в которой те 10 сентября 2020 года потребовали «принять исчерпывающие меры по прекращению насилия в отношении граждан, реализующих свое конституционное право на мирные протесты, и незамедлительно освободить всех задержанных, возбудить уголовные дела по фактам убийств, пыток, избиений, произвольных задержаний для последующего привлечения к ответственности виновных».

Эту резолюцию подписали как провластные, так и оппозиционные партии, правда, впоследствии два подписанта были объявлены не уполномоченными на такие действия — когда Лукашенко объявил, что подписавшие этот документ тем самым нарушили свои уставы.

Лидеры этих политических партий видели выход из политического кризиса в общественном диалоге и проведении новых президентских выборов «в течение ближайших шести месяцев», что Лукашенко, видимо, воспринял как удар в спину. При том что эти партии не заняли общей позиции в поддержку экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, не назвали ее избранным президентом и не записали в резолюции, что результаты выборов были фальсифицированы.

Минюст Беларуси тогда взял под козырек и начал проверку деятельности партий. Она длится уже более девяти месяцев, но пока до ликвидации партий, подписавших резолюцию с призывом о прекращении насилия, дело не дошло.

Единственное что уже случилось, и как бы не по поручению, а само собой, — председатель Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Василий Заднепрядный, попавший в немилость к правящему режиму, на внеочередном съезде РПТС 12 декабря 2020 года уступил свой пост Александру Степанову.

Перерегистрация может стать смертным приговором для ряда организаций

Политизированная публика обсуждает, будут ликвидированы все подписавшие резолюцию партии или только оппозиционные, или повторится опыт 2010–2011 года, когда грозили ликвидировать, но к делу не перешли.

Тогда после президентских выборов Лукашенко давал аналогичное поручение Минюсту, и тогдашний министр юстиции Виктор Голованов допустил ликвидацию «некоторых политических объединений», представители которых принимали участие в несанкционированных митингах, названных властями массовыми беспорядками. Но ни одну партию не закрыли.

Напомним, в 2011-м, примерно через полгода после задержания большинства кандидатов в президенты и сотен оппозиционных активистов, власти решили нормализовать отношения с Западом и отпустили большинство политзаключенных. На фоне потепления отношений с ЕС ликвидировать оппозиционные партии посчитали неудобным.

В нынешнем политическом цикле Минюст также не спешит с радикальными действиями. Впрочем, прямого приказа ликвидировать партии прямо сейчас не было, так что если это и делать, то удобнее в связи с перерегистрацией после принятия нового закона о партиях.

«Уже давно идет работа над новым законом [о политических партиях]», — говорил Лукашенко 16 сентября прошлого года, и было впечатление, что правительство вот-вот внесет законопроект в Палату представителей — если не на осенней сессии 2020 года, то на весенней 2021 года.

Действительно, подготовка закона «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений» была предусмотрена планом подготовки законопроектов еще на 2019 год, но вопрос отложили.

Теперь у него получились совершенно иной фон и иные сроки. 9 апреля, как мы уже отмечали, Лукашенко провел совещание по вопросам деятельности в Беларуси политических партий. «На Всебелорусском собрании мы с вами определили четкий алгоритм: принимаем закон о партиях, затем максимум до конца года проводим перерегистрацию всех политических партий на основании этого закона», — сказал Лукашенко.

Какой может быть новая партийная конфигурация?

Но в повестку весенней сессии Палаты представителей вопрос не попал, 25 июня она закрылась, а значит все откладывается как минимум до 2 октября, когда откроется осенняя сессия.

Вполне вероятно, что закон предусмотрит значительное увеличение числа учредителей партии, а новая конституция может несколько расширить самостоятельность парламента, и у партий появится перспектива создания фракций в Палате представителей.

Если требования относительно числа учредителей повысятся, их смогут выполнить лишь единицы из существующих ныне 15 партий. Это означает, что можно ожидать ликвидации партий, не выполнивших требований нового закона, попыток объединить партии (тут Минюст будет решать, признавать ли объединительный съезд). Также вполне вероятно, что провластному объединению «Белая Русь» наконец разрешат преобразоваться в политическую партию.

Выживут ли в итоге оппозиционные партии — вопрос открытый: при определенных раскладах они могут быть нужны, чтобы демонстрировать наличие демократии в стране, при других — нет.

Несколько раз Лукашенко заострял вопрос о недопустимости зарубежного финансирования политических партий (что, собственно, и так запрещено законодательством), а 9 апреля уточнил, что бюджетного финансирования партиям также не будет («У нас есть куда направлять государственные ресурсы»).

Кроме того, по мнению Лукашенко, много мелких партий и широкий плюрализм Беларуси не нужны, что, судя по разговорам в политических кулуарах, выводит на проект создания так называемой полуторапартийной системы. Подобное было в странах советского блока — доминирует правящая партия и видимость альтернативы делает еще одна партия, практически во всем согласная с правящей.

В белорусских условиях это могли бы быть доминирующая партия на основе «Белой Руси» и в качестве подыгрывающей силы — Компартия Беларуси вместе с РПТС и/или Либерально-демократической партией. Могут быть и другие партии, но без предоставления им депутатских мандатов.