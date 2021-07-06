Белорусы требовали не относить БЧБ-флаг к символике нацистов: Что ответили в Администрации Лукашенко

Авторы петиции пишут, что поводом их обращения стало заявление Белорусский союз журналистов 21 июня этого года о том, что МВД Республики Беларусь направило в КГБ проект акта «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики». Из официального сообщения следует, что документ содержит не только перечень нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, но и предлагает приравнять к этим символам бело-красно-белый флаг, а также лозунг «Жыве Беларусь!»». Далее авторы петиции привели ряд аргументов, почему, по их мнению, этого делать нельзя,the-village.me, от «все-таки у нас год народного единства» до «если запретите, то придется изъять все видеоархивы, которые фиксируют события первого срока президентства Лукашенко».