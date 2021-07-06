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Белорусы требовали не относить БЧБ-флаг к символике нацистов: Что ответили в Администрации Лукашенко
Источник материала: Партизан
Неделю назад в Администрацию президента, Палату представителей и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь отправилась петиция против внесения бело-красно-белого флага и лозунга «Жыве Беларусь!» в список нацистской символики с 647 подписями беларусов. Из Администрации президента уже пришел ответ, подписанный начальником главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорием Шлыком.
Авторы петиции пишут, что поводом их обращения стало заявление Белорусский союз журналистов 21 июня этого года о том, что МВД Республики Беларусь направило в КГБ проект акта «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики». Из официального сообщения следует, что документ содержит не только перечень нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, но и предлагает приравнять к этим символам бело-красно-белый флаг, а также лозунг «Жыве Беларусь!»». Далее авторы петиции привели ряд аргументов, почему, по их мнению, этого делать нельзя,
Вот что говорится в ответе из Администрации:
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Белорусы требовали не относить БЧБ-флаг к символике нацистов: Что ответили в Администрации Лукашенко
Неделю назад в Администрацию президента, Палату представителей и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь отправилась петиция против...
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