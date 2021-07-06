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Суд 6 июля огласит приговор Виктору Бабарико
06.07.2021 08:21 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Суд во вторник огласит приговор по делу Белгазпромбанка.
Помимо экс-главы банка Виктора Бабарико, которому
Так, Шабана и Кузьмича прокурор просит наказать 6,5 годами лишения свободы, Ильясюка, Добролета и Бадея – 5,5 годами лишения свободы, Задойко – 3 годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, Кобяка – 3 годами лишения свободы.
Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, организованной группой, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 Уголовного кодекса).
В Генпрокуратуре ранее заявили, что "в ходе расследования установлено, что Виктор Бабарико, будучи председателем правления ОАО "Белгазпромбанк", с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от представителей коммерческих структур создал из числа своих заместителей организованную группу".
Все фигуранты дела кроме Виктора Бабарико признали свою вину.
Бабарико был арестован 18 июня 2020 года, это произошло спустя непродолжительное время после того, как он выдвинул свою кандидатуру на прошедших президентских выборах.
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Суд во вторник огласит приговор по делу Белгазпромбанка. Помимо экс-главы банка Виктора Бабарико, которому обвинение запросило 15 лет лишения...
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