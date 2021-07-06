Источник материала: UDF



Виктор Бабарико

«Я уверен, что был честен и не предпринял никаких действий против законов Беларуси», — подчеркнул Бабарико.

«Я знаю оценку, которую поставили мне дети: за папу не стыдно».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня огласят приговор Виктору Бабарико Виктора Бабарико обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

24 июня политзаключенныйвыступил на судебном заседании с последним словом.Бывший претендент в президенты и банкир заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал.Он сказал, что, прожив кусок жизни и находясь в этой клетке, ему не стыдно за свою жизнь перед своей семьей.Он сказал, что сотни тысяч, поставивших подписи, верили, что можно построить страну с общечеловеческими ценностями. «Я честен перед ними», — сказал он.По словам Бабарико, жизнь — марафон, и на этой дистанции иной раз приходится делать выбор. Он сказал, что мы делаем не для себя, а для детей. Он пожелал, чтобы «на этой дистанции вы услышали ту же мысль, что им за вас не стыдно».* * *Виктора Бабарико обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст.430 УК) и в легализации средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст.235 УК). Виктор Бабарико свою вину не признал.Другие фигуранты дела (бывшие заместители Бабарико и глава компании «Активлизинг») признали вину.гособвинение попросило наказать 6,5 годами лишения свободы.прокурор попросил наказать 5,5 годами лишения свободы.Заместителю Бабарикопрокурор попросил 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.Для совладельца и руководителя компании «Активлизинг» Виктора Кабяка прокурор просит 3 года лишения свободы.***Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который в мае 2020 года объявил о намерении баллотироваться в президенты, был задержан 18 июня 2020 года. Тогда же был задержан и его сын Эдуард.Суд над Виктором Бабарико и топ-менеджерами Белгазпромбанка начался в феврале.