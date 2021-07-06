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Спортивного журналиста Александра Ивулина признали политзаключенным

06.07.2021 08:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналист «Трибуны» и футболист «Крумкачоў» Александр Ивулин признан политзаключенным, сообщают правозащитники.

Спортивного журналиста Александра Ивулина признали политзаключенным

Ивулин был задержан в своей квартире 3 июля и на следующий день арестован на 30 суток по ч. 3 ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за бело-красно-белый флаг на окне. Журналист не согласился с обвинением, заявив, что при обыске квартиры силовиками флага не было, передает БелаПАН.

За сутки до окончания срока административного ареста, в Международный день спортивного журналиста, стало известно, что Ивулин подозревается по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Срок его содержания под стражей продлен до 12 июля, сообщила редакция «Трибуны». В течение этого времени журналисту должны предъявить обвинение и определить меру пресечения, либо он выйдет на свободу.

В декабре прошлого года Ивулин был оштрафован на 30 базовых величин (810 рублей) по обвинению в участии в акции протеста 15 ноября.

Наряду с Ивулиным правозащитники признали политзаключенными еще четырех человек: Даниила Колесникова (несовершеннолетний), Максима Жарова, Илью Толкача (все проходят по ч. 1 ст. 342 УК) и Руслана Волкова (по ч. 2 ст. 293 — массовые беспорядки).

Общее количество политзаключенных в стране достигло 534.

 
 
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Журналист «Трибуны» и футболист «Крумкачоў» Александр Ивулин признан политзаключенным, сообщают правозащитники.
 
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