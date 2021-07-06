ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Снове на аукцион выставлен памятник классицизма за $285 тыс.

06.07.2021 08:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Дворец помещиков Рдултовских в Снове выставлен на аукцион 14 июля. Это вторая попытка Госкомимущества продать памятник классицизма с двухсотлетней историей.



Начальная цена на исторический объект недвижимости установлена в размере 715 тыс. рублей ($285 тыс). Это почти в два раза меньше, чем в 2015 году, когда государство также пыталось продать особняк, пишет Оfficelife.media

Площадь дворца превышает 2 тыс. кв. метров, к нему подведены инженерные сети — свет, вода, отопление.

От нового собственника государство ждет реставрации объекта и размещения в нем бизнеса на выбор: торгового, туристического, санаторно-курортного, культурно-развлекательного, социального или ресторанного.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дворец помещиков Рдултовских в Снове выставлен на аукцион 14 июля. Это вторая попытка Госкомимущества продать памятник классицизма с двухсотлетней историей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионат мира каждые два года и одно окно отбора. Арсен Венгер предложил радикальную реформу международных турниров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by