Чемпионат мира каждые два года и одно окно отбора. Арсен Венгер предложил радикальную реформу международных турниров













Экс-наставник "Арсенала" предлагает уменьшить количество матчей в отборе на мундиаль с десяти до семи. Благодаря этому количество дней на проведение поединков квалификации сократится с 50 до 28.





"Я предлагаю сделать один, максимум два, перерыва на матчи сборных вместо нынешних пяти. Сборные могли бы собраться в октябре и провести за месяц семь отборочных матчей, а затем в июне сыграть в финальном турнире в июне.





Это снизило бы количество переездов, уменьшило бы количество травм. Это позволило бы чаще проводить турниры. Вы только представьте — чемпионат мира в 2026 году, в следующем году чемпионат Европы, а спустя еще один год новый чемпионат мира", — цитирует Венгера Kicker.





Сейчас чемпионаты мира проводятся раз в четыре года.







