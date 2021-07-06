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Газопровод «Ямал — Европа» отключен до 10 июля

06.07.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Газпром» приостановил транспортировку газа по трубопроводу «Ямал — Европа» с 6 до 10 июля для проведения плановых профилактических работ.




Как уверяет «Газпром», сроки проведения комплекса плановых мероприятий согласованы с потребителями и операторами трубопровода еще в 2020 году.

Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран: России, Беларуси, Польши и Германии. Проектная мощность трубы — 33 млрд куб. метров газа в год.

Оператором белорусского участка газопровода является компания «Газпром трансгаз Беларусь».

Ранее сообщалось, что «Газпром» отказался бронировать транзитные мощности на новый газовый год (с 1 октября 2021 по 1 октября 2022-го) через Польшу и Украину на годовых аукционах, которые прошли 5 июля на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.

Эксперты объясняют это новой стратегий газового монополиста, который отныне будет бронировать транзитные мощности краткосрочно — на квартал или помесячно.
 
 
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«Газпром» приостановил транспортировку газа по трубопроводу «Ямал — Европа» с 6 до 10 июля для проведения плановых профилактических работ.
 
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